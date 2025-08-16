Đảm bảo tổ chức thành công Lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình chào mừng Quốc khánh 2/9

Để đảm bảo công tác tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2196/UBND-KT12 ngày 12/8/2025.

Trung tâm y tế Yên Lạc (xã Yên Lạc) sẽ khánh thành vào ngày 19/8/2025.

Cụ thể, lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách chỉ đạo các dự án hoàn thiện chương trình khởi công, khánh thành đảm bảo trang trọng, an toàn, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu, rộng trong Nhân dân, toàn xã hội về đột phá về xây dựng hạ tầng chiến lược trên phạm vi cả nước; khích lệ tinh thần tự hào dân tộc, tự hào kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tổ chức khởi công, khánh thành đối với các dự án làm chủ đầu tư; chuẩn bị kỹ lưỡng mọi điều kiện vật chất, kỹ thuật... để tổ chức Lễ khánh thành, khởi công các công trình, dự án đảm bảo tuân thủ kịch bản chung do Đài truyền hình Việt Nam xây dựng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn.

Giao các sở, ngành đôn đốc các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, các Bộ, Tập đoàn có công trình khánh thành trên địa bàn, Đài truyền hình Việt Nam, VNPT, Viettel và các cơ quan liên quan để chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi lễ; đồng thời tổ chức kiểm tra, hoàn thiện tất cả các thủ tục kết nối, chuẩn bị cho buổi lễ xong trước ngày 18/8/2025. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, các địa phương nơi diễn ra các sự kiện để phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy.

Nhà thầu thi công đang gấp rút hoàn thiện công trình Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh tăng cường đưa tin về các sự kiện khởi công, khánh thành trên địa bàn tỉnh và các công trình trong cả nước để Nhân dân biết, tham gia; đồng thời đảm bảo kết nối đường truyền thông suốt trong toàn bộ chương trình tại các điểm cầu tới điểm cầu chính tại thành phố Hà Nội.

Sở Công thương phối hợp EVN Phú Thọ đảm bảo nguồn điện, hạn chế tối đa các sự cố về điện tại các khu vực tổ chức các sự kiện. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chủ đầu tư đảm bảo y tế, an toàn thực phẩm... tại các địa điểm diễn ra các sự kiện. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường đưa tin về các sự kiện khởi công, khánh thành trên địa bàn tỉnh và các công trình trong cả nước để đông đảo Nhân dân biết, hưởng ứng, đồng thời tuyên truyền về các thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong dịp này.

Ngày 19/8/2025, toàn tỉnh có 7 dự án khởi công, khánh thành, triển khai bao gồm: 1 công trình khởi công: Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên (xã Bình Nguyên, xã Thanh Lãng), 2 công trình khánh thành: Nhà Văn hóa Nghệ thuật tỉnh (phường Việt Trì), Trung tâm y tế Yên Lạc (xã Yên Lạc); ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 3 công trình do các Bộ, ngành, Tập đoàn nhà nước làm chủ đầu tư phối hợp với tỉnh triển khai, tổ chức khánh thành gồm: Hồ chứa nước Cánh Tạng (tại xã Yên Phú), Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Yên (tại phường Vĩnh Yên) và khánh thành Tổ máy số 1 Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, 1 công trình triển khai: Khu tái định cư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Phú Thọ); các dự án nêu trên góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 * 2/9/2025).

Trường Quân