Quốc phòng - An ninh
Dàn xe tăng “tập kết” gần Quảng trường Ba Đình chờ lệnh tổng hợp luyện

Trước giờ diễn ra lễ Tổng hợp luyện lần 1, dàn xe tăng trùng trùng, lớp lớp tiến về đường Hùng Vương, sẵn sàng chờ lệnh. Quy mô, đội hình, khí tài trong buổi luyện tập được triển khai tương đương với lễ chính thức, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ, khí thế hào hùng và tinh thần sẵn sàng của các lực lượng.

Chiều 21/8, trước giờ Tổng hợp luyện 3 tiếng, khối xe ăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích... đã tập kết trên đường Hùng Vương dẫn về Quảng trường Ba Đình.

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài.

Người dân háo hức ngắm nhìn dàn xe tăng khủng.

Dàn xe tăng T-54 cải tiến và T-55.

Xe chỉ huy thông tin BTR-60PU.

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến xe tăng di chuyển trên đường phố.

Khối tăng thiết giáp tập kết gần Quảng trường Ba Đình.

Dự kiến vào 20 giờ ngày 21/8, tại uảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Nguồn baotintuc.vn


 Từ khóa: Quảng trường ba đình Xe tăng Sẵn sàng Tinh thần Đội hình quy mô đường
