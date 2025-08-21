Dàn xe tăng “tập kết” gần Quảng trường Ba Đình chờ lệnh tổng hợp luyện

{title}
{publish}
{head}
Trước giờ diễn ra lễ Tổng hợp luyện lần 1, dàn xe tăng trùng trùng, lớp lớp tiến về đường Hùng Vương, sẵn sàng chờ lệnh. Quy mô, đội hình, khí tài trong buổi luyện tập được triển khai tương đương với lễ chính thức, thể hiện sự hiệp đồng chặt chẽ, khí thế hào hùng và tinh thần sẵn sàng của các lực lượng.
Chiều 21/8, trước giờ Tổng hợp luyện 3 tiếng, khối xe ăng thiết giáp, xe pháo tự hành, xe bánh xích... đã tập kết trên đường Hùng Vương dẫn về Quảng trường Ba Đình.
Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài.
Người dân háo hức ngắm nhìn dàn xe tăng khủng.
Dàn xe tăng T-54 cải tiến và T-55.
Xe chỉ huy thông tin BTR-60PU.
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu chứng kiến xe tăng di chuyển trên đường phố.
Khối tăng thiết giáp tập kết gần Quảng trường Ba Đình.
Dự kiến vào 20 giờ ngày 21/8, tại uảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Nguồn baotintuc.vn
baophutho.vn Công an phường Thống Nhất chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất Công an phường Thống Nhất, Dân Chủ và Thái Bình. Ngay sau...
baophutho.vn Những ngày cuối tháng 8/2025, không khí chuẩn bị cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đang lan tỏa trên khắp cả nước. Trên tuyến Quốc lộ 6 con đường...
baophutho.vn Mỗi tối, khi kim đồng hồ chỉ 22h30’, tiếng chuông từ nhà thờ giáo họ Đồi Cả và giáo họ Đồi Sỳ xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ lại ngân vang. Không...
baophutho.vn Ngày 22/8, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hồng Quang (SN 1969), nơi đăng ký hộ khẩu...
baophutho.vn Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn (PTKV) thuộc Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ là đơn vị mới thành lập, phụ trách 32 xã trải dài trên các huyện...
Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.
baophutho.vn Ngày 21/8, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (Cơ sở 3) mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo: Bùi...