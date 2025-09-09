Đảng bộ xã Bao La: Đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Bao La lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ xã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, quyết tâm biến nghị quyết thành những việc làm cụ thể, thiết thực. Từ củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đến phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa gắn với phát triển du lịch, Bao La đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, giàu đẹp và văn minh.

Đồng chí Hà Công Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Bao La dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở nhằm chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

Xã Bao La được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 xã: Mai Hịch, Xăm Khòe và Bao La. Xã có tổng diện tích tự nhiên 104,27 km2 với dân số 12.409 người, gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm đa số. Đảng bộ xã Bao La có 37 tổ chức cơ sở Đảng, 1.040 đảng viên.

Sau sáp nhập, Bao La có nhiều thuận lợi để thực hiện hiệu quả các mục tiêu nhiệm kỳ 2025- 2030. Quy mô địa bàn mở rộng giúp quy hoạch đồng bộ và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, tài nguyên và liên kết vùng. Đặc biệt, việc sáp nhập 3 xã có nhiều điểm tương đồng như: Địa bàn chạy dọc theo tuyến Quốc lộ 15; có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp; có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với những nét văn hóa bản địa độc đáo và đều đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đã tạo ra cơ hội nổi trội để Bao La phát triển bền vững.

Đồng chí Hà Công Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Bao La cho biết: Dựa trên những lợi thế so sánh của địa phương, xã mạnh dạn đề ra mục tiêu của Đại hội là: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch- vững mạnh, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; tập trung phát triển du lịch và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, phấn đấu xây dựng xã Bao La đạt chuẩn NTM nâng cao vào năm 2030.

Với mục tiêu, chủ đề đại hội được xác định chặt chẽ và khả thi, Đảng bộ xã đã xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội tập trung vào 4 khâu đột phá gồm: Tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại; quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội và sử dụng đất theo hướng khả thi, dài hạn; đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đây chính là những trụ cột quan trọng, mở ra hướng đi bền vững cho Bao La trong giai đoạn phát triển mới.

Với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, Bao La có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

BCH Đảng bộ xã Bao La đã đề các nhiệm vụ cụ thể với quan điểm: Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, sắp xếp bộ máy trong hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bí thư Đảng ủy xã Hà Công Nghị cho biết: Kế thừa bộ máy từ trước khi sáp nhập và trên cơ sở rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ xã sau sáp nhập, xã đã bố trí, sắp xếp lại cán bộ cả khối Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, khối chính quyền đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Điểm du lịch cộng đồng Mường Hịch, xã Bao La là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai mà xã Bao La chú trọng thực hiện là nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp - lĩnh vực chủ lực của địa phương. Với lợi thế diện tích đất rộng và thổ nhưỡng phù hợp, xã tập trung phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc trưng, gắn với sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, OCOP. Đây không chỉ là hướng đi nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo nền tảng để phát triển du lịch gắn với nông nghiệp.

Xã đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tìm hiểu cơ hội, khai thác thế mạnh của địa phương. Các chương trình mục tiêu quốc gia được lồng ghép triển khai, hướng tới mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và phát triển du lịch bền vững.

Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới, kế thừa các quy hoạch trước đó và bổ sung phù hợp với thực tiễn. Trọng tâm là tập trung nguồn lực đầu tư vào thế mạnh của Bao La như: nông nghiệp, du lịch và bảo tồn văn hóa, đặc biệt là phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Khu du lịch Avana là điểm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được đầu tư tại xã Bao La.

Theo đồng chí Hà Công Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Bao La, hiện nay, địa phương có nhiều điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn như homestay tại các xóm Hịch 1, Hịch 2, Cha La, bản Bước (Xăm Khòe) và khu du lịch Avana... Đây là lợi thế lớn để Bao La phát triển du lịch một cách bền vững. Tuy nhiên, để đánh thức tiềm năng này, xã xác định phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng số là một trong bốn khâu đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên kết nối liên vùng và xây dựng hạ tầng số phục vụ du lịch.

Để bảo đảm nghị quyết đi vào thực tiễn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Ủy viên BCH và ban hành các nghị quyết giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho từng chi bộ. Việc triển khai Chỉ thị 50- CT/TW của của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được thực hiện đồng loạt; các đồng chí trong Ban Chấp hành đã trực tiếp về sinh hoạt cùng cơ sở, kết hợp tuyên truyền nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ xã.

Với cách làm bài bản, khoa học, cùng sự đồng thuận cao giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, xã Bao La đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu nghị quyết đại hội. Đây chính là động lực để địa phương vững tin hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Đinh Hòa