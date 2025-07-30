Đảng bộ xã Bình Phú phát huy vai trò lãnh đạo, tạo đà phát triển bền vững

Sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã: Bình Phú, An Đạo, Tiên Du, xã Bình Phú mới kế thừa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng và thành tựu của các địa phương tiền thân. Trên nền tảng kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Bình Phú tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện, tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, phấn đấu xây dựng địa phương phát triển bền vững.

Chính quyền xã Bình Phú tích cực cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả phục vụ.

Nền tảng để phát triển

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trước khi sáp nhập, 3 xã: Bình Phú, An Đạo, Tiên Du đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế cơ bản ổn định, thu nhập bình quân đầu người từ 48-52 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 khu dân cư được công nhận kiểu mẫu. Tổng vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn xã đạt khoảng 1.638 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước gần 176 tỷ đồng; huy động từ Nhân dân và tổ chức xã hội trên 1.462 tỷ đồng. Nhân dân hiến trên 1,4 ha đất, cho thấy tinh thần đồng thuận và trách nhiệm cao vì sự phát triển chung.

Trong lĩnh vực sản xuất, các địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống. Cụm công nghiệp Tử Đà - An Đạo hiện có 29 dự án đang hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy đạt 97%, giải quyết việc làm thường xuyên cho hàng nghìn lao động, góp phần ổn định an sinh và tăng trưởng ở địa phương. Toàn xã có 207 cơ sở thương mại - dịch vụ, đưa giá trị ngành dịch vụ đạt 14,5%, tổng doanh thu thương mại - dịch vụ hằng năm ước đạt trên 90 tỷ đồng.

Chương trình OCOP được triển khai hiệu quả, đến nay, xã có 3 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: cá thính Tử Đà, trà hòa tan Mộc Quy Hương, rượu nếp cái hoa vàng Đại Ngọc Tửu. Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải đạt gần 80%. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư an toàn, không có tệ nạn” được triển khai sâu rộng; tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã đạt gần 95%.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thường xuyên. Trên 90% tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 104 đảng viên. Mô hình “Chi bộ bốn tốt” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được đẩy mạnh, phát huy vai trò kết nối giữa Đảng với nhân dân, tạo đồng thuận trong xã hội.

Mục tiêu mới, quyết tâm cao

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, bước vào giai đoạn phát triển mới, xã Bình Phú đối diện không ít khó khăn, thách thức: Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu về tinh gọn nhân lực, bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các vấn đề xã hội như ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, tệ nạn xã hội, biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp. Yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân ngày càng cao, đòi hỏi hệ thống chính trị cơ sở phải đổi mới đồng bộ và linh hoạt...

Trước thực tiễn đó, Đảng ủy xã Bình Phú tập trung chỉ đạo quyết liệt việc kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Triển khai nghiêm túc các chủ trương, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Chính quyền xã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dân cư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả phục vụ.

Đảng ủy xã xác định 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, đó là: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số. Phấn đấu xây dựng Bình Phú cơ bản đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030.

Mô hình nuôi gà của gia đình bà Trần Thị Phương, xã Bình Phú đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Muốn xây dựng xã Bình Phú trở thành địa phương phát triển hài hòa, trước hết tổ chức Đảng phải thật sự vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, tận tụy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chính quyền phải phục vụ bằng năng lực, đạo đức và trách nhiệm, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc”.

Thực tiễn cho thấy, mọi chủ trương, đường lối của Đảng nếu không gắn với thực tiễn, không hướng đến lợi ích thiết thân của người dân thì khó đi vào cuộc sống. Đảng bộ xã Bình Phú luôn xác định, triển khai nghị quyết phải gắn với điều kiện cụ thể ở địa phương, sát nhu cầu thực tế, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; đẩy mạnh vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ trong toàn hệ thống chính trị được xem là yếu tố then chốt để biến tầm nhìn thành hành động, từ hành động thành kết quả cụ thể.

Ánh Dương