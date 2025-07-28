Đảng bộ xã Đoan Hùng tập trung ba khâu đột phá xây dựng xã phát triển toàn diện

Đảng bộ xã Đoan Hùng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn Đoan Hùng và Đảng bộ các xã: Ngọc Quan, Hợp Nhất. Đảng bộ có 1.881 đảng viên; 79 chi, đảng bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn xã đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đạt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ then chốt, vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 khóa XI, XII; Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã được đầu tư ngày càng hiện đại.

Đảng bộ, chính quyền xã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các khâu đột phá đặt ra trong nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, gương mẫu, tạo sự chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt trên 95%. Để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã đã tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp làng nghề Sóc Đăng với diện tích 26,7 ha.... Tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp thuê đất mở rộng sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường đầu tư ổn định để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Trên địa bàn xã có 85 doanh nghiệp và nhiều cơ sở duy trì sản xuất, thu hút trên 4.250 lao động. Tổng vốn đầu tư trên địa bàn đạt trên 3.360 tỷ đồng, với nhiều dự án quan trọng như: Đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, xây dựng Quảng trường Trung tâm; nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông; xây dựng khu công viên văn hoá; nhà văn hóa khu dân cư.

Sản xuất nông, lâm, nghiệp và thuỷ sản được quan tâm đầu tư, bước đầu hình thành một số mô hình, vùng sản xuất tập trung mang lại giá trị kinh tế cao, đến nay, toàn xã có 4 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng được quan tâm chỉ đạo, các doanh nghiệp từng bước đầu tư mới và mở rộng. Xã tích cực duy trì, phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, đã thu hút thêm 6 doanh nghiệp đầu tư dự án nhà máy sản xuất vào Cụm Công nghiệp Sóc Đăng. Khai thác tiềm năng, lợi thế về giao thông, kho bãi, vận tải đường bộ, đường thủy, doanh thu trên 2.000 tỷ đồng. Trên địa bàn xã hiện có 77 doanh nghiệp, 7 hợp tác xã và 1.045 hộ kinh doanh cá thể hoạt động ổn định, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương và tăng thu ngân sách. Các hợp tác xã ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là đại diện của người nông dân trong liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm; làm tốt việc cung cấp các dịch vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã.

Công tác giảm nghèo được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, huy động nhiều nguồn lực xã hội cùng ngân sách Nhà nước thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận với các chính sách ưu đãi, các dịch vụ xã hội cơ bản. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2025 giảm còn 3,28%; tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều giảm còn 3,25%. Các chính sách an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân được nâng cao. Chất lượng giáo dục, y tế dần được khẳng định, phục vụ tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. An ninh, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có sự đổi mới và phát huy hiệu quả.

Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2025- 2030, Đảng bộ xã Đoan Hùng đặt ra mục tiêu: Xây dựng xã Đoan Hùng trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, thương mại và dịch vụ các xã vùng phía Bắc của tỉnh. Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh làm nền tảng then chốt; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phát huy dân chủ, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ, huy động mọi nguồn lực để phát triển nhanh, đồng bộ, đảm bảo bền vững, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Xác định chuyển đổi số là động lực đột phá và phương thức quản trị mới trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính. Chủ động hội nhập, thích ứng linh hoạt với thời đại. Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế địa phương và bám sát yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Đảng bộ xã Đoan Hùng xác định 3 khâu đột phá triển khai trong nhiệm kỳ 2025- 2030: Đột phá trong công tác cán bộ nhằm thích ứng yêu cầu kỹ năng số; đổi mới, sáng tạo trong đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trên địa bàn xã Đoan Hùng. Thúc đẩy chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, cung ứng dịch vụ công và áp dụng trong công việc hàng ngày đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn xã. Tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn xã Đoan Hùng. Với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã Đoan Hùng lần thứ I đề ra, xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của quần chúng Nhân dân.

Nguyễn Văn Vấn

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đoan Hùng