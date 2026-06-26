Đảng bộ xã Lâm Thao triển khai nhiệm vụ cuối năm

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Thao tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã mở rộng nhằm sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; đồng thời sơ kết 1 năm vận hành bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh phát biểu khai mạc hội nghị.

Xã Lâm Thao được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Lâm Thao, thị trấn Hùng Sơn và xã Thạch Sơn. Sau hợp nhất, xã có diện tích tự nhiên 15,456km2, gồm 29 khu dân cư với trên 31.000 dân; có 61 tổ chức đảng, gồm 8 đảng bộ cơ sở, 24 chi bộ cơ sở và 29 chi bộ trực thuộc với hơn 2.900 đảng viên.

Sau một năm đi vào hoạt động, cấp ủy, chính quyền xã đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản cụ thể hóa chủ trương, xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy xã chủ động ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với mục tiêu phù hợp thực tiễn; công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; bộ máy sau sắp xếp hoạt động ổn định, tinh gọn và hiệu quả.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị phát huy tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; tổng thu ngân sách ước đạt 176.041,3 triệu đồng, bằng 82,8% dự toán tỉnh giao. Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư; cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số đạt nhiều kết quả tích cực.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống Nhân dân từng bước nâng cao; các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị cũng nghe báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ Đảng ủy quý II/2026.

Quang cảnh hội nghị

Trong chương trình làm việc, các đại biểu đã cho ý kiến đối với dự thảo Đề án sắp xếp, thành lập mới các chi bộ khu dân cư nhiệm kỳ 2025-2030. Theo dự thảo, sau sắp xếp, toàn xã còn 19 chi bộ khu dân cư, giảm 10 chi bộ so với hiện nay. Tên gọi các chi bộ mới được thống nhất theo nghị quyết của HĐND xã về sắp xếp, đổi tên khu dân cư.

Việc sắp xếp nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động ở cơ sở, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và định hướng phát triển xã Lâm Thao trở thành đô thị trong thời gian tới. Các chi bộ mới dự kiến đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2026.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản quan trọng của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Đức Anh