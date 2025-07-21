{title}
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng 21/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Dự lễ dâng hương có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Vĩnh Phúc, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh đã đặt vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, kính cẩn dâng nén hương thơm và dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ công lao vô hạn của các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Các đại biểu nguyện hứa tiếp tục phấn đấu, noi theo tấm gương anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cách mạng tiền bối, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh.
Trần Tỉnh
