Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 12/7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ do đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long và các thành viên trong đoàn dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Võ Ngọc Kiên - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Thị Thu Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Huy Nhuận - TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đón và cùng dâng hương với Đoàn công tác của tỉnh có đồng chí Vương Ngọc Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh Tuyên Quang.

Tại mặt trận Vị Xuyên hơn 40 năm trước, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, với tinh thần “sống bám đá đánh giặc, chết hoá đá bất tử”, hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long và các đồng chí trong đoàn thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của hơn 1.900 liệt sĩ và một phần mộ liệt sĩ tập thể đã hy sinh trong chiến tranh biên giới phía Bắc tại chiến trường Vị Xuyên. Trong đó có 300 người con ưu tú của tỉnh Phú Thọ đang yên nghỉ tại đây.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng máu xương cho Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi sổ truyền thống tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, mãi mãi đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Phát huy truyền thống cách mạng, luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng.

Trần Tỉnh