Dâng hương tưởng niệm Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn và khánh thành miếu Đông Hồ

Sáng 13/4, xã Sơn Đông tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 597 năm ngày mất Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn và cắt băng khánh thành miếu Đông Hồ.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Hải Trung - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ... cùng đông đảo Nhân dân trong xã.

Các đồng chí: nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành miếu Đông Hồ.

Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn sinh ra tại trang Sơn Đông, huyện Lập Thạch, phủ Tam Đới, trấn Sơn Tây (nay là xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ). Trong bước ngoặt lịch sử của đất nước, ông đã lựa chọn con đường vì đại nghĩa, cùng Nguyễn Trãi phò tá Lê Lợi, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho đất nước. Tên tuổi của ông gắn liền với những chiến công hiển hách, những quyết sách mang tầm chiến lược. Ông được ghi nhận là người văn võ song toàn, có kiến thức uyên bác, tầm nhìn chiến lược và là nhà quân sự đại tài, công thần khai quốc thời Lê sơ, đóng vai trò chủ chốt trong việc hình thành nghệ thuật quân sự Lam Sơn.

Các đồng chí: nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 597 năm ngày mất Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn.

Sử sách ghi lại các chiến công nổi bật của ông với chiến lược “vây thành, diệt viện”, công phá thành Xương Giang, huấn luyện đội quân chim bồ câu truyền tin, góp phần đánh bại quân Minh xâm lược và được mệnh danh là Thánh Tổ lực lượng truyền tin của dân tộc ta. Năm 1428, Trần Nguyên Hãn được vua Lê Lợi gia phong “Tả tướng quốc, Bình chương quân quốc trọng sự, Khu mật Đại sứ”. Tên tuổi và sự nghiệp của ông trở thành biểu tượng cho trí tuệ, tầm nhìn chiến lược và tinh thần tận hiến vì dân, vì nước.

Công trình phục dựng, tôn tạo miếu Đông Hồ thờ Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn được thực hiện từ nguồn lực Nhà nước và xã hội hóa, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.

Phát biểu tại lễ dâng hương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Đông trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời chú trọng gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Sơn Đông tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, sưu tầm, hệ thống hóa và làm sâu sắc hơn các giá trị lịch sử, tư tưởng, nghệ thuật quân sự của Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn, coi đây là nguồn lực tinh thần quan trọng phục vụ phát triển lâu dài. Đồng thời, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là chuyển đổi số trong bảo tồn, phát huy di sản; chú trọng đầu tư, tôn tạo hệ thống di tích; nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội theo hướng trang trọng, văn minh, giàu bản sắc; gắn với phát triển du lịch “về nguồn”, giáo dục truyền thống và quảng bá hình ảnh địa phương.

Khẳng định giá trị trường tồn của lịch sử, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Tinh thần và tấm gương của Tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, hun đúc ý chí và khơi dậy khát vọng phát triển, góp phần xây dựng quê hương Sơn Đông và tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế vùng đất cội nguồn của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi lễ, xã Sơn Đông đã công bố Quyết định đổi tên Trường Tiểu học Sơn Đông thành Trường Tiểu học Đỗ Khắc Chung, Trường THCS Sơn Đông thành Trường THCS Trần Nguyên Hãn.

Dương Chung