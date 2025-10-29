Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh: Tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Ngày 29/10, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn ứng dụng Sổ tay đảng viên theo hình thức trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu 12 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Sổ tay đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc học tập, tra cứu, tương tác với tổ chức đảng trên ứng dụng điện thoại thông minh, giúp các bí thư chi bộ trong công việc liên quan đến công tác đảng như quản lý các nghiệp vụ sinh hoạt đảng, học tập nghị quyết; tiếp nhận và phản hồi câu hỏi, ý kiến của đảng viên; hỗ trợ ra thông báo của đảng ủy, chi ủy tới đảng viên nhanh nhất...

Quang cảnh buổi tập huấn tại điểm cầu Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn cài đặt, cách thức khai thác, triển khai ứng dụng sổ tay Đảng viên điện tử trên điện thoại di động, trên máy tính. Qua đó, cán bộ làm công tác đảng, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng sẽ nắm vững kỹ năng sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; trở thành lực lượng nòng cốt hướng dẫn đến đảng viên trong mỗi chi bộ cách thức sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan đảng đồng bộ, tuyên truyền nhanh, hiệu quả các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Ngọc Tuấn