Đảng viên xã Liên Minh tiên phong học tập, làm chủ kỹ năng số

Với cách làm chủ động, sáng tạo, Đảng bộ xã Liên Minh đã triển khai sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”, đưa việc học tập và rèn luyện kỹ năng số trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mỗi đảng viên. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn lan tỏa tinh thần học tập suốt đời trong cộng đồng dân cư.

Đảng viên đồng loạt học tập kỹ năng số

Ngay sau khi có chỉ đạo của cấp trên về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Liên Minh đã ban hành công văn chỉ đạo 2 Đảng bộ trực thuộc và 30 chi bộ cơ sở triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”. Ngay đầu tháng 10, 100% chi, Đảng bộ trong toàn xã đã đồng loạt tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong trong học tập kỹ năng số”, tạo không khí sôi nổi, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Chi bộ 4 Lương Lỗ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”.

Ngay sau hội nghị, hơn 900 đảng viên của 30 chi bộ và 2 Đảng bộ trực thuộc đã đăng ký học tập, rèn luyện các kỹ năng số cơ bản như: Sử dụng điện thoại thông minh để chia sẻ thông tin tích cực, tìm kiếm tài liệu, tra cứu dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong soạn giáo án, bài giảng và sử dụng các ứng dụng phục vụ công việc, đời sống.

Đồng chí Lê Xuân Dung - Bí thư chi bộ khu Đỗ Sơn 3 cho biết: Các đảng viên trong chi bộ rất háo hức học tập chuyên đề “đảng viên tiên phong trong học tập kỹ năng số, nhiều đồng chí trong buổi sinh hoạt đã được hướng dẫn cách tạo và sử dụng tài khoản cổng dịch vụ công Quốc gia, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến...

Đáng chú ý, toàn thể đảng viên đã thống nhất đưa nội dung rèn luyện kỹ năng số vào tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm, coi đây là một trong những tiêu chí thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số ở cơ sở.

Tại các chi bộ, phong trào “Bình dân học vụ số” đã nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những cách làm thiết thực, gần gũi. Bí thư Chi bộ khu 4 Lê Thị Thu Thủy cho biết: “Ban đầu, nhiều đảng viên lớn tuổi còn e ngại khi học sử dụng điện thoại thông minh hay các ứng dụng trực tuyến. Nhưng khi được hướng dẫn, ai cũng thấy thú vị. Đến nay, hầu hết đảng viên trong chi bộ đã biết tra cứu thông tin, nộp hồ sơ dịch vụ công, chia sẻ bài viết tích cực trên mạng xã hội. Không khí học tập rất hào hứng”.

Chi bộ Trường Mầm non Đỗ Sơn tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong trong học tập kỹ năng số”

Còn tại Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Liên Minh, đồng chí Lê Đức Bằng, Bí thư Chi bộ chia sẻ: “Là đơn vị thường xuyên xử lý văn bản, chúng tôi xác định phải đi đầu trong học tập kỹ năng số. Mỗi đảng viên đều thành thạo chữ ký số, lưu trữ hồ sơ điện tử, tra cứu tài liệu trực tuyến, thậm chí biết dùng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ soạn thảo, tổng hợp thông tin. Phong trào giúp công việc nhanh gọn, chính xác hơn, tinh thần làm việc cũng hứng khởi hơn”.

B ước tiến trong chuyển đổi nhận thức

Theo đồng chí Phùng Thanh Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Liên Minh, nếu như phong trào bình dân học vụ trước đây góp phần xóa mù chữ, nâng cao dân trí, thì “Bình dân học vụ số” hôm nay giúp đảng viên và người dân làm chủ công cụ số, thích ứng với thời đại 4.0. “Đây là bước tiếp nối tinh thần học tập suốt đời trong giai đoạn mới, để mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao trình độ, phục vụ nhân dân tốt hơn” - đồng chí Phùng Thanh Sơn nhấn mạnh.

Còn đồng chí Nguyễn Nam Điền - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng chia sẻ: Phong trào “Bình dân học vụ số” không chỉ giúp đảng viên nâng cao năng lực làm việc mà còn lan tỏa tinh thần học tập trong cộng đồng. Người dân thấy cán bộ, đảng viên học, họ cũng học theo; qua đó, xã đang dần hình thành nếp sống học tập số hóa, năng động và hiện đại hơn”.

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số”, đảng viên Trường Mầm non Đỗ Sơn đã thực hành ứng dụng Canava và công nghệ Al vào soạn giáo án bài giảng.

Có thể nói, phong trào “Bình dân hoc vụ số” của Đảng bộ xã Liên Minh là bước chuyển mình sáng tạo, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khơi dậy tinh thần tự học, tự đổi mới trong mỗi đảng viên. Từ đó, tạo nền tảng để chính quyền cơ sở hoạt động hiệu quả, người dân được phục vụ tốt hơn. Phong trào đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã. Nhiều người dân, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chủ động học theo, từng bước hình thành nếp sống học tập số hóa, thúc đẩy chính quyền điện tử, kinh tế số và xã hội số ở địa phương.

Với cách làm bài bản, sáng tạo và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Liên Minh đang khẳng định vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện ở cơ sở, qua đó tạo nền tảng xây dựng xã trở thành xã kiểu mẫu trên nền tảng số, nơi mỗi đảng viên và người dân đều là “công dân số” tích cực, chủ động và sáng tạo.

Lê Thương