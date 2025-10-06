Đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu tuyển dụng

Để đáp ứng yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với thị trường lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp luôn được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện . Nhờ đó, s inh viên nhiều trường cao đẳng, trung cấp nghề sau khi tốt nghiệp đã có việc làm ngay , còn các doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh, phát triển sản xuất kinh doanh.

Những năm gần đây, nhiều phụ huynh và học sinh có xu hướng lựa chọn cơ sở giáo dục nghề nghiệp thay vì bằng mọi giá phải vào đại học. Các trường cao đẳng, trung cấp không chỉ mang đến chương trình đào tạo gắn với thực tiễn mà còn cam kết đầu ra với mức đãi ngộ hợp lý, tạo niềm tin và sức hút đối với người học.

Các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng giờ thực hành.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác này. Cùng với 59 ngành nghề đang đào tạo mà doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao như: Công nghệ ô tô, hàn, cơ khí, kế toán, công nghệ thông tin... trong năm học này, nhà trường mở thêm 3 ngành nghề mới là ngôn ngữ tiếng Trung, logistics và chăm sóc sắc đẹp nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường.

Đồng thời, nhà trường tăng cường phối hợp với các đơn vị trong và ngoài tỉnh giúp học sinh, sinh viên thực tập tại cơ sở sản xuất, tích lũy kinh nghiệm thực tế, học tập văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo chất lượng nguồn cung lao động.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc đào tạo nhiều ngành nghề các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

Ông Tạ Phúc Lợi, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc cho biết: Bên cạnh việc đảm bảo đầu ra cho học sinh, sinh viên, liên kết đào tạo là một trong những giải pháp được nhà trường tích cực triển khai nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Nhà trường đã liên kết với gần 100 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hàng năm tiến hành khảo sát nhu cầu tuyển dụng để điều chỉnh chương trình, nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cơ hội việc làm cho người học. Việc liên kết vừa giúp học sinh, sinh viên có nơi thực tập, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đánh giá, tiếp nhận lao động sau khi đào tạo.

Thị trường lao động hiện nay đang chuyển mình mạnh mẽ, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng thích ứng nhanh chóng. Trước yêu cầu đó, Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp đã có phương án tuyển sinh cũng như đào tạo phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Nhà trường có quy mô ổn định trên 4.500 học sinh, sinh viên mỗi năm, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 90%. 100% chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực gắn với thực tiễn sản xuất.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động tham mưu với tỉnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Theo ông Đào Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp: Tỉnh Phú Thọ có ngành công nghiệp phát triển, với sự hiện diện của các nhà sản xuất ô tô hàng đầu như Toyota, Honda, Daewoo Bus... tạo ra nhu cầu lớn về đào tạo và sử dụng lao động trong lĩnh vực này.

Chính vì thế, nhiều năm qua, ngành công nghệ ô tô được đưa vào danh mục các ngành “hot” về nhu cầu nhân lực và trở thành xu thế lựa chọn cho các bạn trẻ, mở rộng cơ hội nghề nghiệp đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp.

Tuy nhiên, đây là lĩnh vực luôn có sự cải tiến nhanh chóng về công nghệ, đòi hỏi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, người dạy và người học phải bắt kịp với sự phát triển. Không nhanh sẽ tụt hậu, không nắm bắt được kiến thức sẽ thiếu kỹ năng nghề.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp được tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến.

Để tạo bước chuyển về công tác đào tạo nghề trong tình hình mới cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp; giữa cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp cung ứng lao động và doanh nghiệp sản xuất.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần chủ động tham mưu với tỉnh giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của thị trường về một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công nghệ cao. Tập trung đổi mới chương trình đào tạo theo đặt hàng cũng như tăng cường liên doanh, liên kết, tổ chức cho học sinh, sinh viên thực tập, thực hành tại doanh nghiệp...

Công nhân Công ty Honda Việt Nam hoàn thiện sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Đức Duyệt, Giám đốc Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Vĩnh Phúc: Nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo cũng như nhân lực kỹ thuật cao ngày càng tăng do định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đối với các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng, có khả năng tham gia vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu về điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Vì vậy, việc liên kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đang là xu hướng trong công tác đào tạo nghề, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Triệu Ngọc Toàn