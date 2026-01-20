Đất Tổ với khát vọng vươn mình

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, vùng đất Phong Châu xưa - Phú Thọ nay, luôn giữ vị trí đặc biệt trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Là nơi phát tích của dân tộc, nơi các Vua Hùng dựng xây nền móng đầu tiên cho quốc gia, Phú Thọ mang trong mình dòng máu nguồn cội và bản lĩnh kiên cường. Đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn lịch sử mới, sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2025-2030) và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Phú Thọ đang hội tụ đầy đủ khí thế mới, quyết tâm biến niềm tự hào di sản thành động lực mạnh mẽ để “vươn mình” cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Khát vọng vươn mình của Phú Thọ bắt đầu từ chiều sâu văn hóa và lịch sử. Với hai di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ, tỉnh không chỉ là trung tâm du lịch tâm linh mà còn là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh đã xác định: Di sản không chỉ để bảo tồn mà phải trở thành nguồn lực nội sinh. Tinh thần “Đất Tổ” chính là điểm tựa để cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng lòng vượt qua những thách thức chưa từng có. Chính sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại năng động đã tạo nên một diện mạo Phú Thọ bản lĩnh, tự tin như hôm nay.

Phường Việt Trì về đêm mang dáng dấp của một đô thị hiện đại, đang có những bứt phá mới ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.

Nhìn lại chặng đường sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, Phú Thọ đã có những bước tiến dài mang tính đột phá. Tỉnh đã thực hiện hiệu quả khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh luôn nằm trong nhóm cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Việc hoàn thiện các tuyến cao tốc, cầu lớn... kết nối liên vùng đã phá vỡ thế “ngõ cụt”, biến Phú Thọ thành đầu mối giao thông quan trọng kết nối hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Phú Thọ giờ đang trở thành “điểm đến vàng” của các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp lớn trong nước. Những khu công nghiệp có thương hiệu mạnh như Thụy Vân, Cẩm Khê, Phù Ninh, Thăng Long, Bá Thiện II... đã và đang trở thành những động lực tăng trưởng mới, tạo ra hàng vạn việc làm và đóng góp lớn cho ngân sách. Những con số này minh chứng cho một tư duy quản trị mới: Quyết liệt, khoa học và lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của cả hệ thống chính trị.

Khu công nghiệp Cẩm Khê với hạ tầng hiện đại, đồng bộ... đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, góp phần giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được xác định là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Hòa chung dòng chảy đó, Phú Thọ đặt ra những mục tiêu cao hơn, xa hơn, không chỉ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng mà còn phải đóng góp xứng đáng vào sự thịnh vượng chung của quốc gia. Bám sát chủ đề của Đại hội XIV về đổi mới sáng tạo, Phú Thọ đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số toàn diện. Từ chính quyền số đến kinh tế số và xã hội số, tỉnh quyết tâm không để mình tụt hậu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và phát triển công nghiệp hỗ trợ thông minh là hướng đi tất yếu để nâng cao năng suất và chất lượng. Khát vọng vươn mình của Đất Tổ không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng nóng.

Nguồn lực lớn nhất của Phú Thọ chính là con người. Đó là những con người hiếu học, cần cù và giàu lòng yêu nước. Trong giai đoạn tới, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần các nghị quyết Trung ương được triển khai quyết liệt, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Du lịch được xác định là ngành “Kinh tế xanh” của tỉnh và hiện đã được quan tâm đầu tư hạ tầng phụ trợ như đường giao thông liên vùng, liên tỉnh... tạo điều kiện thu hút du khách. (Trong ảnh: Một góc du lịch lòng hồ Hòa Bình hôm nay với nhiều điểm đến đậm đặc giá trị văn hóa).

Phú Thọ mới hiện vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn về địa hình, sự chênh lệch phát triển giữa các vùng miền trong tỉnh và áp lực cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ và Nhân dân Phú Thọ quyết tâm biến khó khăn thành động lực. Mỗi cán bộ, đảng viên trên quê hương Đất Tổ luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ khi về thăm Đền Hùng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ngày nay, “giữ nước” không chỉ là bảo vệ biên cương, mà còn là giữ gìn vị thế dân tộc, là đưa đất nước thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, là vươn lên mạnh mẽ về kinh tế và văn hóa, là xây dựng Phú Thọ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Phường Phong Châu hôm nay với dáng dấp của một đô thị năng động, hiện đại.

Ngày 13/1 vừa qua, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71-NQ/CP của Chính phủ năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu xác định năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy chỉ đạo, điều hành từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá bằng kết quả thực tế”... Trong đó, tập trung thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với cam kết chuyển giao công nghệ, tập trung vào phân khúc thượng nguồn.

Điểm nhấn năm 2026 là triển khai thu hút một khu công nghiệp công nghệ cao; thu hút tối thiểu một doanh nghiệp công nghệ số thuộc nhóm các tập đoàn lớn trên thế giới và khu vực, cùng với các doanh nghiệp đã hiện diện, đóng vai trò dẫn dắt. Với quyết tâm chính trị của cả hệ thống và tư duy đột phá mới, ngay từ những ngày đầu năm 2026, cả hệ thống chính trị đã “vào guồng” với một quyết tâm cao nhất, cho thấy quyết tâm của tỉnh Phú Thọ ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2026 - Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất.

Hàng trăm cụm pano, áp phích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được dựng lên tại các khu trung tâm của xã Thanh Sơn, góp phần cổ vũ, động viên Nhân dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã bắt đầu khai mạc. Một Đại hội mang theo luồng sinh khí mới cho toàn dân tộc. Với Phú Thọ, đây là thời điểm để tổng lực bứt phá. Khát vọng vươn mình của Đất Tổ không phải là điều gì xa vời, mà hiện hữu trong từng nhà máy đang đỏ lửa, từng cánh đồng xanh mướt công nghệ cao và trong ánh mắt tự hào của thế hệ trẻ hôm nay về nguồn cội.

Từ đỉnh núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, lời thề của cha ông đang vang vọng, thúc giục những người con Đất Tổ đoàn kết một lòng, sáng tạo không ngừng để xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Phú Thọ sẽ cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, xứng đáng là mảnh đất cội nguồn, là động lực tăng trưởng quan trọng của vùng Bắc Bộ và của cả nước. Tương lai đang mở ra - Phú Thọ đã sẵn sàng để vươn mình tỏa sáng!

Quốc Hội