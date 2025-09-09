Đấu tranh, trấn áp hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội

Giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cuộc sống nhân dân luôn là yêu cầu cấp thiết, đồng thời là thước đo quan trọng đối với hiệu quả quản lý nhà nước và sự tin tưởng của nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, những kết quả nổi bật trong công tác phòng, chống tội phạm thời gian qua đã minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực bền bỉ, quyết liệt của lực lượng công an, khẳng định bản lĩnh chính trị, năng lực nghiệp vụ và tinh thần phụng sự nhân dân.

Trong bối cảnh xã hội phát triển, đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, các loại tội phạm về trật tự xã hội cũng có xu hướng diễn biến ngày càng tinh vi, phức tạp. Đáng lo ngại nhất là tình trạng tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên; các hành vi lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, “tín dụng đen” cùng nhiều hoạt động mang tính côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật. Không ít vụ việc để lại hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội và đặt ra yêu cầu phải có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh kiên quyết, kịp thời.

Lực lượng công an cơ sở áp dụng nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, trấn áp hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội.

Trước tình hình đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời xây dựng các kế hoạch cụ thể, phù hợp thực tiễn. Công tác nắm bắt, dự báo tình hình được triển khai từ sớm, từ xa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với nhiều hình thức sáng tạo, thiết thực; lực lượng được bố trí tập trung để xử lý nghiêm tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao, tội phạm đường phố và hành vi chống người thi hành công vụ. Đặc biệt, công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn được triển khai liên tục, thường xuyên đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí nguy hiểm, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Chỉ tính từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã điều tra, làm rõ trên 600 vụ án về trật tự xã hội. Trong đó, có 140 vụ cố ý gây thương tích, 12 vụ giết người, 103 vụ trộm cắp tài sản cùng nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn cho nhân dân. Những con số ấy không chỉ phản ánh tính chất phức tạp của tình hình tội phạm mà còn cho thấy sự kiên quyết, hiệu quả trong hoạt động đấu tranh, trấn áp của lực lượng công an.

Tuy nhiên, thách thức vẫn còn ở phía trước. Theo dự báo, tình hình tội phạm về trật tự xã hội sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là các vụ thanh thiếu niên sử dụng hung khí có tính sát thương cao để giải quyết mâu thuẫn cá nhân; các hành vi cờ bạc, ma túy, “tín dụng đen” ngày càng biến tướng, gây khó khăn cho công tác điều tra, phá án. Điều đó đòi hỏi lực lượng công an phải không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỷ luật, kỷ cương, luôn chủ động trong mọi tình huống để kịp thời ứng phó, bảo đảm an ninh trật tự.

Các lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn góp phần kiềm chế hiệu quả các loại tội phạm.

Trước yêu cầu mới, Công an tỉnh xác định rõ phương châm hành động: Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác; bảo đảm mọi tố giác, tin báo về tội phạm được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định pháp luật. Đồng thời, lực lượng công an các cấp tiếp tục làm tốt công tác nắm bắt tình hình địa bàn, kiên quyết tấn công, trấn áp các đối tượng côn đồ, thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí, không để hình thành những “điểm nóng” về an ninh trật tự; chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống tội phạm.

Những thành tích đạt được trong thời gian qua là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Song quan trọng hơn, đó là lời khẳng định: Khi lực lượng công an giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, gần dân và vì dân, thì mọi âm mưu, hành vi phạm pháp đều sẽ bị phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh. Đây cũng chính là cơ sở để tin tưởng rằng, với quyết tâm và trách nhiệm, Công an tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân gửi gắm.

Lê Minh