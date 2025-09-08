Đầu tư công sức, trí tuệ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật

Ngày 8/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật.

Phát biểu ý kiến khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta tiếp tục thực hiện đột phá về thể chế; trong khi đó, Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra mục tiêu năm 2025 phải cơ bản hoàn thành tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, phục vụ sự phát triển của đất nước, phát triển nhanh và bền vững, phục vụ chúng ta đã đặt ra chỉ tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm nay đạt 8,3-8,5%, những năm tiếp theo tăng trưởng 2 con số, đạt 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Do đó, chúng ta phải đầu tư công sức, lãnh đạo, chỉ đạo, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác để đạt mục tiêu này.

Quang cảnh phiên họp.

Thủ tướng nêu rõ, từ đầu năm 2025 đến nay, Chính phủ đã tổ chức 9 phiên họp; xem xét, cho ý kiến khoảng 80 hồ sơ dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội. Tiếp nối phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2025 được tổ chức cách đây ít hôm (ngày 4/9), Chính phủ tổ chức Phiên họp tháng 9/2025 (Phiên thứ nhất), để kịp thời cho ý kiến các dự án luật dự kiến trình thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Các thành viên Chính phủ, đại biểu tham dự phiên họp.

Theo đó, dự kiến Chính phủ đang chuẩn bị trình Quốc hội khoảng 113 hồ sơ, tài liệu, tờ trình, báo cáo, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Thời gian từ nay đến khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV không còn nhiều, khối lượng công việc cần chuẩn bị rất lớn, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra rất cao, tính chất, mức độ rất phức tạp.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đề cao trách nhiệm, chỉ đạo, lãnh đạo, bố trí nguồn lực, thời gian, con người để tiếp tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các luật trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và chất lượng; yêu cầu Chính phủ, các thành viên Chính phủ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ tiếp tục quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật; chịu trách nhiệm chính về chất lượng chính sách pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của bộ, ngành mình, đặc biệt đối với các dự án luật, nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tới đây.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9/2025 này (Phiên thứ nhất) sẽ xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án Luật: Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung 10 Luật liên quan đến an ninh trật tự; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật Báo chí (sửa đổi).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Thủ tướng nêu rõ, có những luật sửa nhiều luật; yêu cầu quá trình xây dựng, sửa đổi luật bảo đảm nguyên tắc lớn: những gì đã chín, đã rõ, thực hiện hiệu quả, được thực tế chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì luật hóa; những gì còn biến động, không thuộc thẩm quyền của Quốc hội thì xây dựng các nghị định, hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Chính phủ; tinh thần sửa gọn, đi thẳng vào các nội dung còn đang vướng mắc, nâng cao chất lượng để không sửa nhiều lần, bảo đảm tính ổn định của pháp luật.

Thủ tướng đề nghị các cơ quan trình bảo đảm ngắn gọn, nói rõ nội dung cần phải xin ý kiến; nếu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các luật thì cần nêu rõ cái gì thực tiễn đã vượt qua phải bỏ đi, cái gì cần hoàn thiện, nội dung nào cần bổ sung mới, lý do vì sao?

Đặc biệt là phân cấp, phân quyền, đi đôi phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đầu ra; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính với tinh thần cắt giảm ít nhất 30% số lượng thủ tục hành chính, thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp. Những vấn đề gì còn khác nhau thì nêu ra và nêu quan điểm của cơ quan trình.

Đối với một luật sửa nhiều luật, chúng ta cần hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực quan trọng và trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như: bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh-trật tự, khoa học-công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, thuế, tài nguyên-môi trường, báo chí-truyền thông, điều ước quốc tế...; tạo môi trường pháp lý thông thoáng, thuận lợi và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; công tác quản lý dễ dàng, hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về pháp lý để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ, Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp tục tập trung trí tuệ, đầu tư công sức, chỉ đạo cấp dưới, cán bộ soạn thảo nghiên cứu kỹ, tham mưu chuẩn xác...

