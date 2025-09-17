Đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ có vai trò quan trọng, là “đầu vào” để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, giúp cải thiện môi trường đầu tư, đảm bảo sự tăng trưởng bền vững. Thúc đẩy doanh nghiệp hỗ trợ phát triển nhanh, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo thế và lực để doanh nghiệp hỗ trợ tham gia sâu vào chuỗi cung ứng sản xuất.

Công ty TNHH Công nghệ Cosmos, Khu công nghiệp Khai Quang là một trong số các doanh nghiệp trên địa bàn cung ứng trực tiếp sản phẩm trong lĩnh vực cơ khí chế tạo cho doanh nghiệp FDI.

Phú Thọ là một trong những trung tâm công nghiệp lớn về cơ khí, ô tô, xe máy, điện tử ở phía Bắc và đã hình thành được chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực này. Tiềm năng liên kết giữa các doanh nghiệp DDI và FDI trên địa bàn còn rất lớn, chỉ tính riêng khu vực phía Đông của tỉnh (tỉnh Vĩnh Phúc cũ) hiện có hơn 400 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, trong đó có nhiều “ông lớn” như Toyota, Honda, Piaggio, Deawoo Bus... Đây là những doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo nói chung và ngành sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy nói riêng phát triển. Tuy nhiên, thực tế tỷ lệ doanh nghiệp của tỉnh tham gia cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI đầu chuỗi giá trị lại rất ít, quy mô tập trung chủ yếu vào lĩnh vực cơ khí. Ở một số giai đoạn gia công, nhiều công đoạn quan trọng được các doanh nghiệp FDI đánh giá là không tìm được nhà cung ứng, hoặc tìm được nhà cung ứng nhưng không phù hợp.

Vậy đâu là nguyên nhân, rào cản làm cho kết nối giữa doanh nghiệp DDI của tỉnh và FDI chưa phát triển được như mong đợi. Đó là do năng lực của doanh nghiệp DDI còn hạn chế và thiếu chủ động tìm kiếm liên kết, hầu hết phụ thuộc vào việc khách hàng FDI tự tìm đến. Ít doanh nghiệp DDI có bộ phận, nhân sự chuyên trách phân tích thông tin thị trường, tìm kiếm khách hàng mới, kể cả các thông tin, chính sách, chương trình hỗ trợ của địa phương, tham gia các sự kiện liên kết, kết nối.

Bên cạnh đó, nguyên nhân khách quan khác là nhu cầu tìm kiếm nhà cung cấp mới của các doanh nghiệp FDI cũng rất hạn chế. Mặt khác, đầu tư sản xuất công nghiệp chế tạo đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, kiến thức và kinh nghiệm sản xuất, quản lý cao, đây không phải là sở trường của doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp trên địa bàn nói riêng. Vì vậy, các doanh nghiệp của tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong giai đoạn đầu tham gia chuỗi cung ứng khi phải thích nghi với môi trường sản xuất, kinh doanh tuân theo các quy định nghiêm ngặt, hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên, liên tục.

Ông Đoàn Văn Lương - Giám đốc Công ty TNHH Phú Lương, phường Phúc Yên chia sẻ: “Các doanh nghiệp FDI yêu cầu cao về chất lượng và giá thành. Giá không cạnh tranh được thì khó có thể tham gia và tiến sâu vào chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp FDI còn yêu cầu các đơn vị cung cấp phải có chứng chỉ về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ... Để tham gia chuỗi cung ứng, công ty thường xuyên cập nhật công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, linh kiện. Hiện, Phú Lương là đối tác sản xuất và cung cấp các sản phẩm phụ trợ cho hơn 40 doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp lớn như: Công ty Honda Việt Nam, Công ty Toyota Việt Nam, Công ty Toyota Boshoku Hà Nội, Công ty Nippon kouatsu Electric Việt Nam, Công ty Enkei Việt Nam, Công ty KMV...".

Hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hỗ trợ của tỉnh trở thành một mắt xích cung cấp sản phẩm có hàm lượng, giá trị cao trong dây chuyền sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế, tỉnh đã đẩy mạnh ưu tiên phát triển các sản phẩm điện tử, cơ khí, công nghiệp bán dẫn... đưa Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Theo đó, tỉnh đã ban hành, cụ thể hóa các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Chính phủ trong quản lý và thu hút đầu tư để đảm bảo các doanh nghiệp FDI có sự liên kết và chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách của tỉnh về khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ; xây dựng chính sách tạo lập môi trường khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp. Đồng thời, triển khai nhiều nhóm giải pháp hỗ trợ như: Đổi mới công nghệ, hệ thống quản lý, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, tiếp cận vốn vay, đất đai mặt bằng sản xuất, kinh doanh, tổ chức các hội chợ, xúc tiến thương mại, pháp lý và tư vấn thị trường quốc tế... nhằm cải thiện và thu hẹp khoảng cách về trình độ giữa các doanh nghiệp DDI và doanh nghiệp FDI; nâng cao khả năng đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp DDI để tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI, hướng tới chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trần Tỉnh