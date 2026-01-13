Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp

Ngày 13/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh, Ban Chỉ đạo tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71-NQ/CP của Chính phủ năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trao biểu trưng sách điện tử và máy tính tặng tỉnh Phú Thọ.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lãnh đạo Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Cục Chuyển đổi số Quốc gia; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp tại điểm cầu Tỉnh ủy kết hợp trực tuyến kết nối đến điểm cầu 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chủ trì hội nghị.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71-NQ/CP của Chính phủ năm 2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh; thành lập 100% Ban Chỉ đạo cấp xã, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất từ tỉnh đến cơ sở.

Hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, báo cáo định kỳ được ban hành kịp thời, có trọng tâm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành 2 Chương trình, 21 Kế hoạch, 5 Nghị quyết, 22 Quyết định và nhiều văn bản khác nhằm cụ thể hóa các cơ chế, chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với nhiều hình thức đa dạng trên các trang, cổng thông tin điện tử, báo chí, mạng xã hội, thông qua hội nghị và đào tạo, tập huấn.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang điều hành nội dung thảo luận.

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ qua Hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Phú Thọ luôn nằm trong nhóm 3 địa phương hoàn thành đầu tiên trong cả nước. Tỉnh đã hoàn thành 163 nhiệm vụ, đang thực hiện và trong hạn 4/167 nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, thông báo kết luận của Trung ương.

Cấp tỉnh và 148/148 xã, phường đã hoàn thành 100% các nhiệm vụ, đạt trạng thái Xanh giai đoạn 1 từ ngày 23/7/2025 và giai đoạn 2 từ ngày 5/12/2025 trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu chí hằng ngày theo yêu cầu của Trung ương.

Cùng với đó, hạ tầng số trên địa bàn tỉnh được tăng cường và duy trì vận hành ổn định, xây dựng dữ liệu số được đẩy mạnh. Hạ tầng cáp quang băng thông rộng đến 100% xã, phường, với tổng số thuê bao Internet băng rộng cố định đạt trên 960.000 thuê bao; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng mạng Internet cáp quang đạt khoảng 86%.

Toàn tỉnh có trên 3.600.000 thuê bao băng rộng di động; tỷ lệ phủ sóng di động 4G đạt 98% diện tích, với 9.283 trạm BTS; phát triển mới 868 trạm 5G, tăng gấp 6 lần so với thời điểm trước ngày 1/7/2025; đã phủ sóng 5G đến 100% các đô thị trung tâm và khu công nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Huy Dũng cho ý kiến gợi ý tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, định vị đặc trưng riêng.

Hạ tầng Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy và Trung tâm dữ liệu các cơ quan Nhà nước đáp ứng cơ bản các yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin dùng chung và hoạt động điều hành của hệ thống chính trị tỉnh.

Đến nay, tại các cơ quan Đảng của tỉnh, tỷ lệ xử lý văn bản đi toàn trình đạt 83,42%, văn bản đến toàn trình đạt 78,5%; đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố và thứ 6/58 Đảng bộ trong cả nước. Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” được triển khai đồng bộ, tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng đạt 90,04%, đứng thứ 5 cả nước; toàn tỉnh đã làm sạch cơ sở dữ liệu đảng viên đạt 100%.

Các dịch vụ cốt lõi như lưu trữ dữ liệu, tích hợp chia sẻ dữ liệu, thư điện tử công vụ và các phần mềm nền tảng được tỉnh duy trì ổn định, hệ thống an toàn thông tin được củng cố, bảo đảm kết nối an toàn từ Trung ương đến 100% xã, phường. Trung tâm IOC của tỉnh với 12 phân hệ cơ bản, bước đầu cho phép theo dõi, giám sát, phân tích, dự báo các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác làm giàu cơ sở dữ liệu được quan tâm thực hiện. Các cơ sở dữ liệu Quốc gia và nhiều cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương kết nối, chia sẻ đồng bộ với các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh cho ý kiến vào mội số nội dung quan trọng.

Năm 2025, toàn tỉnh đã triển khai 88 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; duy trì, vận hành hiệu quả sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến VPTEX với 2.285 doanh nghiệp tham gia; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) của tỉnh Phú Thọ đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15 cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nhiều nội dung trọng tâm liên quan đến công tác chuyển đổi số trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc đổi mới công tác tham mưu tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW; tình hình vận hành, khai thác hệ thống tác nghiệp của các cơ quan Đảng; vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp theo hướng bền vững; kết quả và phương hướng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW trong các lĩnh vực y tế, xây dựng; cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại một số xã trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Dũng cũng gợi ý tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, định vị đặc trưng riêng để thu hút đầu tư, dựa trên các nội dung như: Ưu tiên tập trung ứng dụng khoa học công nghệ hơn nghiên cứu vận dụng cơ bản, phục vụ thiên nhiên và sinh kế, là trung tâm dịch vụ, công nghệ của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, không chạy theo những công nghệ hào nhoáng. Xuất phát từ chiều sâu văn hóa Việt, Phú Thọ phát triển nhưng không sao chép lại mô hình của các đô thị lớn. Chuyển đổi số phải bao trùm toàn xã hội.

Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo với hệ thống giáo dục là trung tâm, liên kết 3 nhà: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp là chủ đạo. Đối với chuyển đổi số, lấy hạ tầng làm trung tâm, trong đó quan tâm hạ tầng dữ liệu. Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống bằng việc thực hiện những mô hình thành công cụ thể, có thể đo lường, định lượng được sự hiệu quả để đóng góp vào sự phát triển, tăng trưởng kinh tế - xã hội địa phương.

Khuyến nghị một số mô hình như: Nhà máy sản xuất số hướng tới sản xuất thông minh; trang trại chăn nuôi, trồng trọt số; tận dụng lợi thế tự nhiên để thu hút nhà đầu tư, xây dựng trung tâm dữ liệu lớn; triển khai mô hình “làng số”, đặc biệt tại các khu vực du lịch; phát triển các HTX, hộ kinh doanh số; xây dựng trường học số, bệnh viện số; phổ cập kỹ năng số, đặc biệt đối với lực lượng lao động trực tiếp...

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra những mục tiêu rất cao, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải tạo được bước nhảy vọt về chất trong phát triển nhanh và bền vững; nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc; đổi mới mô hình kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, tri thức và khả năng sáng tạo nhằm hình thành các năng lực và giá trị mới cho sự phát triển của tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xác định năm 2026 là năm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy chỉ đạo, điều hành từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực chất”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá bằng kết quả thực tế”.

Các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc các định hướng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động nhận diện, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Mỗi đơn vị phải xây dựng tối thiểu một điểm nhấn, mô hình hay, phát huy hiệu quả trong thực tiễn; trong quý I năm 2026, các sở, ban, ngành, địa phương hoàn thiện đề xuất để Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ bằng sản phẩm cụ thể.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và ban hành kịp thời các cơ chế, chính sách quan trọng; tập trung giải pháp hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ của tỉnh; cụ thể hóa các quy định để đặt hàng các “bài toán quản lý” cho doanh nghiệp công nghệ tham gia giải quyết, thay cho cách tiếp cận thuần túy mua sắm thiết bị.

Thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với cam kết chuyển giao công nghệ, tập trung vào phân khúc thượng nguồn. Điểm nhấn năm 2026 là triển khai thu hút một khu công nghiệp công nghệ cao; thu hút tối thiểu một doanh nghiệp công nghệ số thuộc nhóm các tập đoàn lớn trên thế giới và khu vực, cùng với các doanh nghiệp đã hiện diện, đóng vai trò dẫn dắt.

Cùng với đó, tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ do Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh giao; trong đó, xác định trọng tâm là chuẩn hóa 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh về nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, quy trình nghiệp vụ, biểu mẫu, hồ sơ và thái độ phục vụ, qua đó tạo chuyển biến căn bản về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bố trí ngân sách cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bảo đảm cơ cấu, định mức tối thiểu theo quy định; ưu tiên nguồn tăng thu, tiết kiệm chi cho nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích, chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị; ban hành lộ trình nâng tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm về khoa học - kỹ thuật đạt tối thiểu 25% theo Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ...

Lê Hoàng