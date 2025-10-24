Đẩy mạnh thu hút đầu tư các khu công nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh

Chiều 24/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) báo cáo tình hình thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các KCN, các dự án đầu tư thứ cấp trong KCN; chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng 2 KCN Thanh Hối và Đoan Hùng. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các KCN, các dự án đầu tư thứ cấp trong KCN cho biết, trong 10 tháng năm 2025, Ban Quản lý các KCN đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới 64 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 88 lượt dự án; trong đó, cấp mới 31 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 211,39 triệu USD và cấp điều chỉnh tăng vốn cho 65 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 655,71 triệu USD. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn đạt 867,11 triệu USD, đạt 96% kế hoạch năm 2025. Cấp mới 33 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 11.762,19 tỷ đồng và điều chỉnh tăng vốn 23 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng 2.406,71 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, điều chỉnh tăng vốn đạt 14.168,9 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch năm 2025.

Lũy kế đến hết 15/10/2025, số dự án thứ cấp còn hiệu lực đầu tư trong các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 825 dự án, gồm 317 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư 59.634,11 tỷ đồng và 508 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 10.142,24 triệu USD.

Trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hoàng Long Biên báo cáo tình hình thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các KCN

9 tháng năm 2025, doanh thu các dự án FDI đạt 15.829,97 triệu USD, đạt 122% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu đạt 25.070,64 triệu USD, nộp ngân sách 7.208,52 tỷ đồng, đạt 105% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu dự án trong nước đạt 23.859,99 tỷ đồng, đạt 111% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị xuất khẩu đạt 3.558,53 triệu USD, nộp ngân sách 1.330,30 tỷ đồng, đạt 116% so với cùng kỳ năm 2024.

Về triển khai thực hiện các dự án thứ cấp, trong 10 tháng năm 2025 có thêm 59 dự án trong các KCN đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến 15/10/2025, có 679 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh, 146 dự án chưa hoạt động. Triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các KCN, đến nay có 28 KCN đã được thành lập với quy mô sử dụng đất 5.832,49ha.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh, do vậy yêu cầu các cấp, ngành tập trung quyết liệt để thu hút, xúc tiến đầu tư, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Bên cạnh xúc tiến đầu tư nước ngoài, cần tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ; nắm bắt chặt chẽ tình hình các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp đang đầu tư tại tỉnh có nhu cầu mở rộng đầu tư để hỗ trợ, nhất là các doanh nghiệp lĩnh vực công nghiệp điện tử, sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp phụ trợ; các dự án hạ tầng KCN; rà soát tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch các KCN. Sở Nông nghiệp và Môi trường ưu tiên phương án sử dụng đất đối với quy hoạch KCN, hướng dẫn quy trình, thủ tục đối với các nhà đầu tư hạ tầng KCN. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh căn cứ pháp lý phê duyệt các KCN...

Lãnh đạo xã Tân Lạc phát biểu làm rõ những nội dung liên quan đến vị trí dự kiến đầu tư xây dựng KCN Thanh Hối

Cho ý kiến nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Thanh Hối, quy mô 130ha tại xã Tân Lạc, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông yêu cầu Ban Quản lý các KCN tỉnh và các sở, ngành liên quan đánh giá kỹ năng lực của nhà đầu tư, làm rõ định hướng và phân kỳ thu hút đầu tư dự án, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN của tỉnh. Rà soát, báo cáo tiến độ triển khai của dự án, cân đối với tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện có trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư bền vững.

Quang cảnh hội nghị

Đối với KCN Đoan Hùng, diện tích gần 500ha thuộc các xã Đoan Hùng, Tây Cốc, do Tập đoàn Amata Thái Lan làm chủ đầu tư, trong đó phần đất xây dựng hạ tầng KCN là 475ha, quy hoạch đường tỉnh 322B khoảng 19ha, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 4.900 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao Ban Quản lý các KCN tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung làm tốt công tác thẩm định dự án; rà soát các hộ dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh định hướng cần ưu tiên thu hút vào KCN này các ngành công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao và yêu cầu Ban quản lý các KCN tỉnh làm việc với nhà đầu tư, xác định rõ các ngành nghề thu hút vào KCN Đoan Hùng; đánh giá tổng thể hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Đinh Vũ