Tiếp tục phát triển sản xuất vùng bưởi Đoan Hùng có hiệu quả, thương hiệu bền vững

Ngày 24/10, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế và làm việc về thực trạng và định hướng phát triển vùng bưởi Đoan Hùng tại xã Bằng Luân. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo Viện Bảo vệ Thực vật, Viện Khoa học nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), Công ty cổ phần RYB; lãnh đạo các xã Bằng Luân, Đoan Hùng, Chí Đám, Tây Cốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng diện tích bưởi hiện có 2.706,2ha (xã Bằng Luân 860ha, Tây Cốc 720ha, Chí Đám 543,2ha, Chân Mộng 427,8ha, Đoan Hùng 155,2ha). Trong đó, diện tích bưởi thời kỳ kinh doanh đạt 2.421,6ha; diện tích bưởi đặc sản Đoan Hùng 652,1ha (bưởi Sửu 28,3ha, bưởi Bằng Luân 623,8ha), bưởi Diễn và các loại bưởi khác 2.054,1ha. Đến nay, toàn vùng có 325,65ha bưởi được cấp chứng nhận VietGAP; thực hiện cấp và quản lý 49 mã số vùng trồng với diện tích 1.007,82ha; có 2 sản phẩm đạt OCOP 4 sao (bưởi Bằng Luân, bưởi Chí Đám) và 6 sản phẩm OCOP 3 sao. Năng suất đạt 138,9 tạ/ha, sản lượng đạt 33.628,1 tấn, giá trị ước đạt trên 300 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào tăng thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo thực trạng sản xuất bưởi tại vùng bưởi Đoan Hùng

Thời điểm hiện tại, đầu ra tương đối thuận lợi, sản phẩm bưởi quả chủ yếu tiêu thụ trong nước. Công tác quảng bá, xúc tiến thương mại được triển khai bằng nhiều hình thức như hỗ trợ các hợp tác xã, trang trại tham gia hội chợ trong và ngoài tỉnh, trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội...

Lãnh đạo xã Bằng Luân báo cáo thực trạng sản xuất bưởi trên địa bàn

Tuy nhiên, quy mô sản xuất theo hộ gia đình nhỏ lẻ, manh mún, chưa được gắn kết thành vùng tập trung; phương thức sản xuất, tiêu thụ bưởi Đoan Hùng còn thiếu bền vững, thiếu liên kết chuỗi giá trị; một số diện tích bưởi có biểu hiện thoái hóa giống, sâu bệnh và chưa có đầu ra ổn định; hệ thống giao thông nội vùng sản xuất còn hạn chế, khó khăn trong vận chuyển tiêu thụ.

Lãnh đạo Viện Bảo vệ thực vật nêu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến phát triển vùng bưởi Đoan Hùng, như: Cần duy trì diện tích hiện có, nâng cao chất lượng, mẫu mã, nhất là các vùng bưởi đặc sản Đoan Hùng; nâng cao năng lực tổ chức sản xuất của doanh nghiệp, hợp tác xã chuyên về cây có múi; phát triển vùng sản xuất an toàn, được cấp mã số vùng trồng, nâng cao tỷ lệ sản phẩm qua sơ chế, chế biến; tăng cường áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng, mẫu mã bưởi quả đảm bảo tiêu chuẩn sản phẩm an toàn phục vụ thị trường tiêu thụ...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận nỗ lực của chính quyền các địa phương và người dân trong việc giữ gìn, phát huy thương hiệu bưởi Đoan Hùng - sản phẩm đã mang lại giá trị kinh tế cao, trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân.

Để tiếp tục phát triển sản xuất vùng bưởi Đoan Hùng hiệu quả, thương hiệu bền vững trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương cần tiếp tục quy hoạch lại vùng trồng bưởi theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, gắn với tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; đẩy mạnh liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp nhằm xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm bưởi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành liên quan. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp đánh giá toàn diện hiện trạng về sản xuất, phát triển cây bưởi. Từ đó, nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm, ban hành cơ chế, chính sách chung hỗ trợ phát triển sản xuất bưởi trên địa bàn tỉnh sau sáp nhập. Sở Tài chính giới thiệu các doanh nghiệp đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất bưởi. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp hướng dẫn quản lý chỉ dẫn địa lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản Đoan Hùng có hiệu quả. Sở Công Thương phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, đa dạng hóa các kênh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ tại các lễ hội, hội chợ và hướng đến xuất khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khảo sát mô hình trồng bưởi của gia đình ông Đỗ Minh Chính ở khu 4, xã Bằng Luân.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng đoàn công tác đã đi khảo sát mô hình trồng bưởi của gia đình ông Đỗ Minh Chính ở khu 4, xã Bằng Luân.

