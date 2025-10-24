Đóng góp ý tưởng quy hoạch phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô

Ngày 24/10, UBND tỉnh tổ chức hội thảo đóng góp ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phát triển khu đô thị hai bên bờ sông Lô, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Cùng dự có các đồng chí TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phùng Thị Kim Nga, Nguyễn Khắc Hiếu; các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội thảo.

Đô thị Việt Trì là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của tỉnh Phú Thọ. Với lợi thế đô thị ngã ba sông cùng không gian cảnh quan ven sông, việc phát triển đô thị qua sông Lô về phía xã Sông Lô và xã Sơn Đông, kéo dài về Vĩnh Yên là phương án mở ra cửa ngõ phát triển mới phía Đông Bắc đô thị Việt Trì. Việc lập quy hoạch sẽ tạo cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch chi tiết; thu hút đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất theo quy định.

Chuyên gia phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo tập trung vào các nội dung: Định hướng phát triển không gian đô thị hai bên bờ sông Lô, tầm nhìn trung tâm vùng Trung du, miền núi và đồng bằng Bắc Bộ; tổng quan những vấn đề pháp lý về quy hoạch, kinh nghiệm trong nước và thế giới về phát triển đô thị hai bên bờ sông; tổ chức không gian cảnh quan, văn hóa, du lịch ven sông Lô; các định hướng sử dụng đất, phân khu chức năng và huy động nguồn lực đầu tư; hạ tầng và giao thông ven sông và đô thị định hướng giao thông công cộng dọc tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; cơ chế quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch phân khu hai bên sông Lô...

Các đại biểu cũng đã thảo luận các giải pháp quy hoạch để đảm bảo an toàn phòng lũ, mở rộng không gian công cộng, khai thác cảnh quan, phát triển kinh tế dịch vụ; giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống trong khu vực quy hoạch...

Đại diện Viện khoa học thủy lợi Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh, việc phát triển đô thị hai bên bờ sông Lô được xem là phương án đột phá, mở ra cửa ngõ phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế cảnh quan ven sông để hình thành một đô thị hai bên bờ sông đặc sắc, văn minh, hiện đại và bền vững. Hội thảo được tổ chức nhằm tham khảo, lắng nghe các ý kiến tâm huyết, sâu sắc, đa chiều của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về ý tưởng quy hoạch quan trọng này.

Đồng chí cũng lưu ý một số vấn đề cần quan tâm, làm rõ: Cần nghiên cứu tổ chức không gian đô thị hai bên bờ sông Lô theo hướng vừa thể hiện vai trò là trung tâm vùng, vừa kết nối hài hòa giữa đô thị hiện hữu và khu vực phát triển mới. Về tổ chức không gian, cảnh quan, văn hóa và du lịch, cần giải pháp khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan tự nhiên của sông Lô, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa vùng Đất Tổ. Đối với cơ chế quản lý và triển khai quy hoạch, nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý phù hợp nhằm đảm bảo việc thực hiện quy hoạch được đồng bộ, khả thi và bền vững, trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm soát kiến trúc cảnh quan và bảo vệ hành lang ven sông...

Đồng chí giao Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến và hoàn thiện dự thảo quy hoạch. Sau khi hoàn thiện dự thảo quy hoạch, tỉnh sẽ tiếp tục xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học... để đảm bảo quy hoạch chất lượng, hiệu quả.

Nguyễn Huế