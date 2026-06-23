Đẩy mạnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID phục vụ khám, chữa bệnh

Thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, Công an tỉnh Phú Thọ đang tích cực chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh hướng dẫn tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế trên VNeID.

Việc tích hợp thẻ BHYT trên VNeID là bước tiến quan trọng trong ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vào đời sống xã hội. Thay vì sử dụng thẻ BHYT giấy, người dân và cán bộ, chiến sĩ có thể xuất trình thông tin thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám, chữa bệnh, hạn chế tình trạng quên, mất hoặc hư hỏng thẻ.

Để thực hiện tích hợp, người sử dụng cần có tài khoản VNeID mức độ 2 đã được kích hoạt, thẻ BHYT còn hiệu lực và điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng VNeID. Việc thao tác được thực hiện đơn giản trên ứng dụng, tại mục “Ví giấy tờ”, lựa chọn tích hợp thẻ BHYT, nhập thông tin theo yêu cầu và gửi xác thực. Sau khi hoàn thành các bước xác thực trên ứng dụng, thông tin thẻ BHYT sẽ được hiển thị trong mục “Ví giấy tờ” và có thể sử dụng trực tiếp tại các cơ sở y tế.

Để triển khai thực hiện chủ trương này, thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ thực hiện tích hợp thẻ BHYT trên VNeID. Đến nay, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tích hợp đạt trên 90%; nhiều trường hợp đã sử dụng hiệu quả khi khám, chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ.

Cùng với đó, Công an tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và chỉ đạo Bệnh viện Công an tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, kỹ thuật để tiếp nhận khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT điện tử trên VNeID.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, cán bộ Công an phường Phúc Yên cho biết: Việc sử dụng thẻ BHYT tích hợp trên VNeID mang lại nhiều tiện ích, giúp quá trình khám, chữa bệnh diễn ra nhanh chóng, thuận lợi hơn. Trong thời gian tới, mong rằng hình thức này tiếp tục được triển khai đồng bộ tại tất cả các cơ sở y tế từ tuyến trung ương đến cơ sở.

Để nâng cao hiệu quả triển khai, các cơ sở y tế trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm đường truyền ổn định, tăng cường kết nối, liên thông dữ liệu với hệ thống bảo hiểm xã hội và nền tảng VNeID. Đồng thời, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế trong tiếp nhận, xử lý thông tin điện tử, bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh của người dân trong mọi tình huống.

Việc tích hợp thẻ BHYT trên VNeID không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện và khai thác hiệu quả tiện ích của ứng dụng. Các đơn vị, cơ sở y tế tích cực, đồng bộ trong tổ chức triển khai, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương chuyển đổi số quốc gia, xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đội Chính sách Bảo hiểm, Phòng PX01 (Công an tỉnh Phú Thọ)