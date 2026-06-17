Chuyển đổi số tạo động lực phát triển ở Yên Lãng

Ở Yên Lãng hôm nay, công nghệ đang hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch của người dân, từng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số đến nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, địa phương đang từng bước biến chuyển đổi số thành động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Đoàn viên thanh niên xã hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng.

Củng cố chính quyền số

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Yên Lãng đã chủ động gắn quá trình số hóa với cải cách hành chính. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Từ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đến giải quyết công việc hằng ngày, các bộ phận chuyên môn đều từng bước chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang môi trường số.

Dấu ấn rõ nét nhất là việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường liên thông dữ liệu. Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường - một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều thủ tục và được người dân đặc biệt quan tâm, xã đã rà soát từng thành phần hồ sơ, từng khâu giải quyết, thực hiện liên thông hồ sơ, cắt giảm thời gian xử lý, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch.

Nhờ đó, nhiều thủ tục trước đây mất nhiều thời gian chờ đợi nay được giải quyết nhanh chóng hơn. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã tiếp nhận và giải quyết 127 hồ sơ liên quan đến giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đất đai khác; đồng thời thực hiện xác minh, giải quyết hàng chục nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân. Những con số ấy cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số trong công tác quản lý và phục vụ Nhân dân.

Cùng với số hóa quy trình nghiệp vụ, hạ tầng số trên địa bàn tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Hệ thống viễn thông được phủ sóng tới cơ sở; các dịch vụ bưu chính, viễn thông ngày càng được nâng cao chất lượng, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền số. Đây là điều kiện quan trọng để các ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng điều hành điện tử được triển khai đồng bộ từ xã tới các khu dân cư.

Không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc, chuyển đổi số còn góp phần thay đổi tư duy quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức. Từ cách thức lưu trữ hồ sơ, trao đổi văn bản đến theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ đều từng bước được thực hiện trên môi trường điện tử. Bộ máy hành chính vì thế vận hành khoa học hơn, giảm giấy tờ, giảm thời gian xử lý, đồng thời nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm của mỗi cán bộ trong thực thi công vụ.

Để người dân trở thành trung tâm

Tại Yên Lãng, chuyển đổi số đang từng bước lan tỏa vào đời sống thường nhật. Từ việc sử dụng các dịch vụ viễn thông, giao dịch điện tử, tiếp cận thông tin trên môi trường mạng đến hoạt động mua bán hàng hóa qua các nền tảng số, người dân ngày càng chủ động tham gia vào tiến trình chuyển đổi số.

Nhận thấy xu hướng tiêu dùng và giao dịch ngày càng chuyển dịch lên môi trường trực tuyến, UBND xã đã xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để các hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận các phương thức bán hàng hiện đại.

Không ít hộ dân đã bắt đầu tận dụng mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử và dịch vụ vận chuyển để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Những mặt hàng nông sản, dược liệu, sản phẩm đặc trưng của địa phương vì thế không còn bó hẹp trong phạm vi xã hay huyện mà có cơ hội tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Cùng với đó, sự phát triển của các đơn vị giao nhận, chuyển phát như bưu điện, Viettel Post, giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm... đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

Chuyển đổi số còn đang hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý xã hội. Từ cập nhật dữ liệu dân cư, quản lý đất đai, thống kê kinh tế đến tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân đều được thực hiện ngày càng khoa học, minh bạch hơn. Việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn xã cũng được triển khai theo hướng ứng dụng công nghệ, bảo đảm tiến độ và chất lượng dữ liệu phục vụ công tác điều hành.

Trao đổi về định hướng thời gian tới, đồng chí Triệu Toàn Tăng - Chủ tịch UBND xã Yên Lãng khẳng định: Chuyển đổi số là quá trình cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân. Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phát triển hạ tầng số đồng bộ và tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hiệu quả các tiện ích của công nghệ số. Mục tiêu cuối cùng là để người dân được thụ hưởng nhiều hơn từ thành quả chuyển đổi số.

Từ những kết quả bước đầu đã đạt được, có thể thấy chuyển đổi số đang từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong quản trị, sản xuất và đời sống tại Yên Lãng. Khi chính quyền chủ động đổi mới, người dân tích cực tham gia và hạ tầng số ngày càng hoàn thiện, chuyển đổi số sẽ tiếp tục trở thành động lực quan trọng, mở ra những không gian phát triển mới cho Yên Lãng trên hành trình xây dựng nông thôn hiện đại và văn minh.

Minh Vũ