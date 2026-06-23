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Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào các hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao năng lực giám sát, quản lý tài nguyên rừng trên địa bàn.

Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) để giám sát hiện trạng rừng trên địa bàn.

Một trong những giải pháp nổi bật được đơn vị triển khai là sử dụng thiết bị bay không người lái (Drone) để tuần tra, theo dõi hiện trạng rừng. Thiết bị này đặc biệt phát huy hiệu quả tại các khu vực núi cao, địa hình phức tạp, khó tiếp cận. Thông qua hình ảnh và dữ liệu thu thập từ trên không, lực lượng kiểm lâm có thể nhanh chóng phát hiện các dấu hiệu xâm hại rừng, xác định vị trí, phạm vi khu vực có nguy cơ vi phạm để kịp thời kiểm tra, xử lý.

Cùng với đó, đơn vị tích cực ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ viễn thám và các phần mềm quản lý dữ liệu lâm nghiệp trong theo dõi, quản lý tài nguyên rừng. Việc số hóa bản đồ lâm nghiệp giúp cập nhật chính xác hiện trạng rừng, quản lý ranh giới lô, khoảnh, chủ rừng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác thống kê, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ rừng

Cán bộ kiểm lâm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên phần mềm quản lý dữ liệu lâm nghiệp.

Trong công tác PCCCR, Hạt Kiểm lâm Tam Đảo - Tam Dương từng bước triển khai các hệ thống giám sát thông minh, kết hợp dữ liệu ảnh vệ tinh với hệ thống cảnh báo nguy cơ cháy rừng theo thời gian thực. Nhờ đó, lực lượng chức năng có thể phát hiện sớm các điểm phát nhiệt bất thường, chủ động kiểm tra, xác minh và xử lý kịp thời các nguy cơ phát sinh.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng mà còn rút ngắn thời gian kiểm tra hiện trường, tăng khả năng phát hiện sớm vi phạm và nguy cơ cháy rừng. Đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong ngành lâm nghiệp, bảo vệ bền vững tài nguyên rừng và môi trường sinh thái trên địa bàn.

Thu Thủy - Đức Thiện


Thu Thủy - Đức Thiện

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng PCCCR Kiểm lâm Ứng dụng Bảo vệ rừng Tam đảo Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy rừng tài nguyên rừng Nguy cơ cháy rừng Trường Sinh
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