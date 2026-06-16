Bình Phú đẩy mạnh chuyển đổi số

Từ những cuộc họp không giấy tờ, những hồ sơ được giải quyết trên môi trường mạng đến việc người dân thanh toán bằng mã QR hay quảng bá sản phẩm qua nền tảng số, chuyển đổi số hiện hữu ngày càng rõ nét trong đời sống ở xã Bình Phú. Với quyết tâm đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển, Bình Phú đã chủ động xây dựng nền tảng số từ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế số và từng bước hình thành xã hội số. Những kết quả bước đầu không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành mà còn mở ra dư địa phát triển mới cho địa phương trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Cán bộ xã Bình Phú tích cực bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số.

Từ chủ trương đến hành động

Ngay sau khi Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng bộ xã Bình Phú xác định đây là động lực quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và tạo dư địa phát triển mới cho địa phương. Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thành lập, đồng thời các tổ công nghệ số cộng đồng được kiện toàn tại 100% khu dân cư. Đây không chỉ là bước hoàn thiện bộ máy tổ chức mà còn thể hiện quyết tâm đưa Nghị quyết số 57 đi vào cuộc sống bằng những nhiệm vụ cụ thể, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân và địa phương.

Để cụ thể hóa các mục tiêu đề ra, đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo xã ban hành Kế hoạch số 27-KH/BCĐ với 15 chỉ tiêu trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; 8 chỉ tiêu về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng cùng nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ về hạ tầng số, dữ liệu số, nguồn nhân lực số, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn thông tin. Cách làm bài bản, có lộ trình rõ ràng đã tạo cơ sở để các nhiệm vụ được triển khai thống nhất, đồng bộ từ xã đến khu dân cư.

Từ chủ trương đúng đến hành động quyết liệt, những kết quả bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ nét. Các khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, không có nhiệm vụ quá hạn. Toàn bộ thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến, trong đó 98% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được triển khai; việc cập nhật, theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 trên hệ thống giám sát được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Một trong những yếu tố tạo chuyển biến tích cực là sự quan tâm đầu tư hạ tầng số. Đến nay, 100% trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế và khu dân cư trên địa bàn đã được kết nối cáp quang, Internet; trên 95% hộ gia đình sử dụng Internet băng rộng cáp quang; 100% dân số được phủ sóng 3G, 4G; trên 90% người trưởng thành sử dụng điện thoại thông minh.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, Bình Phú còn chú trọng đổi mới phương thức làm việc trong hệ thống chính trị. Việc xử lý công việc trên môi trường điện tử ngày càng trở thành thói quen của cán bộ, công chức; công tác số hóa tài liệu, xây dựng dữ liệu số được triển khai đồng bộ; các phần mềm chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục, y tế phát huy hiệu quả thiết thực. Đáng chú ý, địa phương đã tiếp nhận và đưa vào ứng dụng sáng kiến “Sổ tay đảng viên điện tử” trong công tác phát triển đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và hiện đại hóa hoạt động của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Những kết quả bước đầu cho thấy Nghị quyết số 57 đang từng bước tạo nên sự thay đổi trong tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và cách thức phục vụ người dân. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Bình Phú tiếp tục mở rộng chuyển đổi số sang các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số một cách toàn diện.

Để chuyển đổi số thực sự đi vào cuộc sống

Trong lĩnh vực kinh tế, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh của người dân. Nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã đã chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý quy trình sản xuất, sử dụng camera giám sát, các phần mềm theo dõi hoạt động chăn nuôi, trồng trọt nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Không gian tiêu thụ hàng hóa cũng được mở rộng khi ngày càng nhiều hộ kinh doanh tận dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, TikTok để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Sự phát triển của thanh toán không dùng tiền mặt cũng đang tạo nên những thay đổi rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội. Từ việc thanh toán tiền điện, tiền nước, học phí, bảo hiểm y tế đến thực hiện các giao dịch mua bán hàng ngày, hình thức chuyển khoản, quét mã QR ngày càng được người dân lựa chọn. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thực hiện chi trả lương qua tài khoản; việc chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội và các chính sách an sinh khác cũng đang được đẩy mạnh thông qua phương thức thanh toán điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch, thuận tiện và an toàn trong giao dịch.

Cùng với phát triển kinh tế số, Bình Phú đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao kỹ năng số cho người dân. Thông qua hệ thống tổ công nghệ số cộng đồng, các lớp tập huấn, hoạt động tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử xã, fanpage, Zalo OA và chuyên mục “Chuyển đổi số”, nhiều người dân đã được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân và khai thác hiệu quả các nền tảng số trong lao động, sản xuất và đời sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng ủy xã khẳng định: “Sự hài lòng của người dân chính là thước đo chính xác nhất cho hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW tại địa phương”. Theo đồng chí, chuyển đổi số chỉ thực sự thành công khi người dân thấy thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, doanh nghiệp có thêm cơ hội phát triển, người sản xuất mở rộng được thị trường tiêu thụ và mọi người đều có cơ hội tiếp cận các thành quả của khoa học, công nghệ.

Từ những kết quả bước đầu đạt được, Bình Phú đang tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế khuyến khích đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý nhà nước. Dù vẫn còn những khó khăn về nguồn lực và điều kiện thực tiễn, nhưng với hướng đi bài bản và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, chuyển đổi số đang từng bước trở thành động lực mới, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn cho địa phương trong những năm tới.

Hương Giang