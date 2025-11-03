Đẩy mạnh tuyên truyền trong mùa tuyển quân

Năm 2026 lần đầu thực hiện công tác tuyển quân với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác tuyển quân luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự quyết liệt, chặt chẽ ngay từ những bước đầu tiên. Với tinh thần “tuyển người nào, chắc người đó”, tỉnh Phú Thọ đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc các khâu trong quy trình tuyển chọn, chú trọng công tác rà duyệt, bước then chốt quyết định chất lượng công dân nhập ngũ. Đặc biệt, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống thông tin xấu, độc mùa tuyển quân đang được tập trung triển khai hiệu quả.

Cuối tháng 10, chúng tôi đi thực tế tìm hiểu công tác tuyển quân tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất gồm 32 xã, phường. Theo thống kê, khu vực hiện có 4.782 công dân độ tuổi 17 (sinh năm 2008), 17.324 công dân trong độ tuổi nhập ngũ (18 - 27 tuổi). Chỉ tiêu giao quân năm 2026 dự kiến là 1.532 công dân. Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực đã chỉ đạo các xã, phường tổ chức rà soát, đăng ký, lập danh sách nguồn dự bị động viên, hướng dẫn khám sơ tuyển với quân số gọi khám là 8.418 công dân.

Ban Chỉ huy quân sự phường Kỳ Sơn phối hợp với Trạm Y tế phường tổ chức khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Đại tá Trần Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Thống Nhất cho biết: Nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận triển khai thực hiện tại các xã, phường về công tác tuyển quân, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 đã tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh... Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, nhằm nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa của công tác tuyển quân, thi hành Luật Nghĩa vụ quân sự và vai trò của thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc...

Từ sự chuẩn bị chu đáo, khoa học để thực hiện tốt các bước trong công tác tuyển quân, hàng trăm thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt trong số đó có nhiều thanh niên là người dân tộc thiểu số đã viết đơn xung phong nhập ngũ. Nội dung các lá đơn đều ghi rõ “mong muốn được góp sức trẻ để bảo vệ Tổ quốc”. Gia đình, người thân của các thanh niên đều đã trải qua quân ngũ nên rất ủng hộ, mong muốn con em mình được vào quân đội để rèn luyện, trưởng thành hơn.

Đại tá Bùi Văn Mai - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nhấn mạnh: Các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo công tác tuyển quân đúng quy định, đủ chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng. Thực hiện tuyển quân tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó; tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị nhận quân nghiên cứu hồ sơ, chốt quân số và các đơn vị được Bộ Quốc phòng quy định tổ chức thâm nhập ba gặp, bốn biết. Cần phối hợp với đơn vị nhận quân bù đổi những công dân đã nhập ngũ vào đơn vị quân đội nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có); tỷ lệ bù đổi không quá 2% chỉ tiêu của địa phương giao cho đơn vị; chịu trách nhiệm về chất lượng giao quân. Đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo, xử lý nghiêm những sai phạm trong tuyển quân theo đúng quy định của pháp luật; thông báo công khai rộng rãi để giáo dục, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, phòng chống các biểu hiện tiêu cực.

Thực tế cho thấy, để làm tốt công tác tư tưởng, chống lại những thông tin tiêu cực, xấu, độc trong công tác tuyển quân phải bắt đầu từ chính nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia công tác tuyển quân. Cần kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, sai trái ngay trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Cần mạnh dạn phê bình, đấu tranh với những biểu hiện quan liêu, thiếu sâu sát cơ sở, xử lý triệt để những vấn đề nảy sinh trong quá trình tuyển quân (nếu có) trong đội ngũ cán bộ các cấp. Phải khuyến khích với những đóng góp ý kiến, phê bình thẳng thắn trên tinh thần xây dựng trong công tác tuyển quân. Tuyên truyền đi trước một bước, nhận thức tốt nhiệm vụ này, các địa phương sẽ có thêm thuận lợi để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2026, để thân nhân và tân binh yên tâm, phấn khởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Dương Liễu