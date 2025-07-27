Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

Ngày 27/7, tại xã Quảng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, đoạn tuyến đi qua tỉnh Phú Thọ cũ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan kiểm tra thực tế Dự án đoạn qua xã Quảng Yên.

Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Quyết định số 1274, ngày 26/10/2024 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, EVN giao Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) thực hiện quản lý dự án. Dự án có tiến độ rất cấp bách, phải hoàn thành thi công và đóng điện trước ngày 19/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 81/CD-TTg ngày 3/6/2025.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đoạn tuyến Dự án qua địa phận tỉnh Phú Thọ cũ hiện nay là 8 xã: Quảng Yên, Đoan Hùng, Bằng Luân, Tây Cốc, Chân Mộng, Trạm Thản, Phú Mỹ, Dân Chủ. Tính đến ngày 26/7 Dự án đã hoàn thành bàn giao mặt bằng 94/94 vị trí móng cột trên địa bàn 8 xã; có 80 hộ phải bố trí tái định cư. Khó khăn vướng mắc lớn nhất hiện nay là lãnh đạo chủ chốt và cán bộ trực tiếp phụ trách công tác GPMB các xã có dự án đi qua một số đã nghỉ chế độ và chuyển công tác xã khác nên ảnh hưởng đến tiến độ công việc chậm...

Đại diện Sở Tài chính cho ý kiến về công tác đền bù.

Đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất phát biểu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Tài chính và 8 xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ có dự án đi qua báo cáo tiến độ dự, những khó khăn vướng mắc cần giải quyết cũng như các đề xuất, kiến nghị cần triển khai để dự án bảo đảm triển khai đúng tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn nhấn mạnh: Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án trọng điểm Quốc gia, vì vậy các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã có dự án đi qua phải tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ phận chuyên môn, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân để hoàn thành công tác bồi thường GPMB, phải hoàn thành toàn bộ GPMB hành lang lưới điện toàn tuyến trước 15/8/2025.

Đại diện các xã báo cáo về tiến độ GPMB của dự án.

Đồng chí yêu cầu các sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ cử lãnh đạo, cán bộ chuyên môn trực tiếp xuống các xã để hỗ trợ, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh; phải sớm hoàn thành việc duyệt giá đất để bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu kết luận.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của xã Chân Mộng về việc trung tập cán bộ, công chức có kinh nghiệm, đang phụ trách công tác GPMB dự án này của các xã cũ về xã Chân Mộng để làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ trên địa bàn xã. Chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu huy động tối đa phương tiện, nhân lực, có phương án thi công để sớm đóng điện theo kế hoạch trước ngày 19/8/2025.

Huy Thắng