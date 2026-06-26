Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park

Hàng loạt hạng mục hạ tầng cốt lõi tại dự án Nam Bình Xuyên Green Park đang được các nhà thầu tăng tốc thi công xuyên ngày đêm nhằm đưa phân khu đầu tiên cán đích đúng hẹn. Việc quyết liệt đẩy nhanh tiến độ không chỉ khẳng định uy tín của chủ đầu tư mà còn giúp địa phương sẵn sàng đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nam Bình Xuyên Green Park định hướng phát triển trở thành khu công nghiệp xanh - thông minh - thân thiện môi trường.

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Bình Xuyên Green Park có quy mô gần 300 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, do Công ty TNHH Phát triển Nam Bình Xuyên Green Park làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn xã Bình Nguyên và xã Xuân Lãng. Trong cơ cấu quy hoạch, phần diện tích dành cho đất công nghiệp cho thuê và xây sẵn chiếm hơn 200 ha (tương đương trên 69% tổng diện tích).

Dự án được phát triển bởi CNCIndustrial (trụ cột giải pháp công nghiệp thuộc Tập đoàn CNCTech) theo định hướng xanh - thông minh - bền vững, tích hợp nền tảng hạ tầng hiện đại cùng các công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành “cứ điểm” sản xuất công nghệ cao hàng đầu miền Bắc, tập trung thu hút các ngành nghề mũi nhọn như điện tử, cơ khí chính xác, công nghiệp hỗ trợ, logistics và đặc biệt là ngành công nghiệp bán dẫn.

Nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) khắt khe của những tập đoàn đa quốc gia, chủ đầu tư đã đồng bộ hóa hệ thống công nghệ và năng lượng tiên tiến. Nổi bật là trung tâm điều hành AI–IMS ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vận hành liên tục 24/7. Bên cạnh đó, hệ thống năng lượng sạch từ điện mặt trời áp mái với công suất dự kiến lên tới 102 MVA sẽ giúp các doanh nghiệp thứ cấp tối ưu hóa chi phí vận hành và giảm thiểu tối đa lượng phát thải CO2.

Nhà máy xử lý nước thải được đầu tư theo định hướng công nghệ tiên tiến với công suất giai đoạn 1 là 4.000 m3/ngày đêm.

Hạ tầng kỹ thuật tại dự án được quy hoạch đồng bộ và thiết kế chuyên biệt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của những ngành công nghiệp đặc thù. Điểm nhấn đầu tiên là hệ thống điện vận hành qua trạm biến áp 110/22kV với công suất 3 x 63 MVA, sở hữu cấu trúc mạch vòng đi ngầm hiện đại nhằm bảo đảm nguồn điện sản xuất luôn ổn định, loại bỏ hoàn toàn rủi ro gián đoạn vận hành.

Bên cạnh đó, nguồn nước sạch chuyên biệt được bảo đảm bởi nhà máy cấp nước công suất trong giai đoạn đầu là 10.000m3/ngày đêm, thỏa mãn mọi tiêu chí nghiêm ngặt trong dây chuyền công nghệ cao của ngành bán dẫn và dược phẩm. Song song với sản xuất, công tác bảo vệ môi trường được tối ưu hóa nhờ trạm xử lý nước thải công suất lên tới 20.000 m3/ngày đêm, cam kết chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn loại A. Đặc biệt, dự án dành riêng 35 ha cây xanh và 15 ha hồ điều hòa kết hợp hệ thống kênh dẫn cảnh quan, tạo không gian trong lành, đồng thời đóng vai trò hạt nhân trong việc hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn bền vững.

Nhà thầu tập trung tối đa nhân lực và thiết bị, tăng tốc thi công các hạng mục hạ tầng cốt lõi tại dự án Nam Bình Xuyên Green Park.

Ghi nhận thực tế trên công trường những ngày này, không khí thi công đang diễn ra vô cùng khẩn trương, nhộn nhịp. Nhằm thực hiện đúng cam kết về tiến độ bàn giao quỹ đất sạch, cũng như hệ thống hạ tầng đồng bộ cho các nhà đầu tư chiến lược, các nhà thầu đang tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công liên tục với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Trực tiếp giám sát tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Đăng, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Vinastartup Vĩnh Phúc - đơn vị thi công dự án chia sẻ: “Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, thời gian qua đơn vị chúng tôi đã chủ động bổ sung thêm nhân lực, tăng cường trang thiết bị và máy móc chuyên dụng. Trên công trường luôn duy trì thường trực khoảng 40 lao động lành nghề cùng hàng chục thiết bị, xe, máy các loại hoạt động hết công suất để đẩy nhanh tiến độ. Hiện tại, song song với việc hoàn thiện nền móng giao thông và hệ thống thoát nước, đơn vị đang tập trung cao độ để hoàn thiện các thảm cỏ, trồng cây xanh và tạo cảnh quan sinh thái dọc các trục đường chính.”

Nam Bình Xuyên Green Park đang từng bước hình thành rõ nét diện mạo của một khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu.

Theo đại diện chủ đầu tư, sau gần một năm khởi công, dự án đang từng bước hình thành rõ nét diện mạo của một khu công nghiệp sinh thái kiểu mẫu. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cốt lõi như san nền, mạng lưới giao thông nội khu, hệ thống điện, nước, cảnh quan cây xanh và hồ điều hòa sinh thái đang được triển khai đồng bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, giai đoạn 1 của dự án với quy mô 50 ha đã hoàn thiện hơn 90% khối lượng công việc. Dự kiến trong tháng 7/2026, phân khu này sẽ đủ điều kiện tiêu chuẩn để đón những nhà đầu tư đầu tiên đến xây dựng nhà máy.

Với quy hoạch hiện đại, vị trí địa lý mang tính chiến lược cùng hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, Nam Bình Xuyên Green Park không chỉ là điểm sáng về hạ tầng công nghiệp sinh thái mà còn được kỳ vọng trở thành trung tâm công nghiệp - logistics - công nghệ cao mới của khu vực phía Bắc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Phú Thọ trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu vào năm 2030.

Trần Tỉnh