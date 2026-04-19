Dạy thêm, học thêm - gỡ vướng từ Thông tư 29

Sau hơn một năm triển khai Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm, thực tiễn đã ghi nhận cả những chuyển biến tích cực và các vướng mắc nảy sinh. Nhu cầu học thêm của học sinh vẫn lớn, trong khi cơ chế tổ chức trong nhà trường còn nhiều ràng buộc, đặt ra yêu cầu cần có sự điều chỉnh phù hợp hơn với thực tế.

Nhu cầu lớn, cơ chế vướng

Trước khi Thông tư 29 có hiệu lực, hoạt động dạy thêm trong nhà trường diễn ra tương đối ổn định, công khai, với cơ chế thu - chi rõ ràng. Giáo viên tổ chức ôn tập ngay tại trường, thuận tiện trong quản lý và giúp giảm chi phí cho phụ huynh.

Tuy nhiên, khi quy định mới được áp dụng, việc dạy thêm trong nhà trường bị thu hẹp đối tượng và không được thu phí. Điều này góp phần hạn chế tình trạng học thêm tràn lan, nhưng cũng khiến nhiều nhà trường lúng túng trong việc đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tại bậc THCS, cô Nguyễn Thị Mười, giáo viên Trường THCS Tam Hợp (xã Bình Nguyên) cho biết: Nhu cầu học thêm không chỉ tập trung ở học sinh lớp 9 mà còn trải rộng ở nhiều khối lớp. Trong khi đó, hiện nay nhà trường chỉ được phép tổ chức dạy miễn phí cho học sinh cuối cấp và phụ đạo học sinh yếu. Các nhóm học sinh còn lại dù có nhu cầu chính đáng vẫn chưa có cơ chế phù hợp để tổ chức.

Theo cô Mười, nếu quy định được điều chỉnh linh hoạt hơn, cho phép nhà trường tổ chức dạy thêm theo nhu cầu thực tế sẽ vừa đáp ứng yêu cầu học tập, vừa bảo đảm công tác quản lý đồng bộ trong môi trường giáo dục.

Trong bối cảnh quy định về dạy thêm còn nhiều vướng mắc, cô Nguyễn Thị Mười, giáo viên Trường THCS Tam Hợp vẫn nỗ lực duy trì các tiết phụ đạo, ôn tập miễn phí cho học sinh cuối cấp tại trường.

Ở góc độ quản lý, cô Lê Thị Hồng Phương - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tam Hợp cho rằng: “Quy định giao trách nhiệm quản lý dạy thêm ngoài nhà trường hiện còn nhiều bất cập. Các cơ sở dạy thêm hoạt động độc lập, nhà trường không có thẩm quyền kiểm tra nội dung giảng dạy hay hồ sơ chuyên môn, khiến việc quản lý thiếu hiệu quả”.

Những vướng mắc này càng rõ nét ở bậc THPT, đặc biệt với học sinh cuối cấp - nhóm có nhu cầu ôn luyện lớn. Em Nguyễn Phương Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Phú (phường Vĩnh Phúc) chia sẻ: "Sau khi thực hiện Thông tư 29, thời lượng ôn tập tại trường giảm đáng kể, mỗi môn thi tốt nghiệp chỉ còn 2 tiết/tuần, gây khó khăn trong việc củng cố kiến thức. Để đảm bảo kết quả thi tốt nghiệp và phục vụ xét tuyển đại học, em buộc phải tham gia các lớp học thêm bên ngoài. Lịch học kéo dài đến tối muộn, ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian nghỉ ngơi, chi phí cũng tăng đáng kể so với việc học tại trường."

Em Nguyễn Phương Ngọc, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Phú phải sắp xếp thời gian giữa việc ôn tập tại trường và học thêm bên ngoài.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng chịu áp lực về chi phí và việc đưa đón. Chị Lê Thị Phi Nga (phường Vĩnh Phúc) có hai con đang học lớp 12 và lớp 8 cho biết: "Trước đây, khi các con học thêm tại trường, chi phí chỉ ở mức phù hợp. Nay chuyển sang học tại các trung tâm bên ngoài, mỗi tháng gia đình phải chi khoảng 3 triệu đồng. Bên cạnh đó là nỗi lo khi các con phải đi học buổi tối, quãng đường xa, tiềm ẩn nhiều rủi ro."

Theo chị Nga, điều phụ huynh mong muốn không phải là cho con học thêm bằng mọi giá, mà là được học trong nhà trường với chi phí hợp lý, thời gian ổn định và môi trường an toàn.

Chị Lê Thị Phi Nga (phường Vĩnh Phúc) động viên con học bài tại nhà.

Thực tế cho thấy, khi nhu cầu học thêm vẫn lớn nhưng không được đáp ứng trong nhà trường, áp lực về chi phí, thời gian và an toàn đang dồn lên vai các gia đình, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý giáo dục.

Mở để quản chặt

Từ góc độ quản lý, thầy Lê Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú nhận định, việc hạn chế dạy thêm trong nhà trường đã phần nào tạo ra sự chênh lệch trong tiếp cận học tập. Nhiều học sinh có học lực trung bình, khá, điều kiện kinh tế hạn chế, không có cơ hội học thêm bên ngoài, trong khi lại chưa có cơ chế để được ôn tập tại trường.

Trong khi đó, hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường khó kiểm soát về chất lượng và nội dung. Nếu được tổ chức trong trường, nhà trường có thể quản lý chặt chẽ chương trình, đội ngũ giáo viên, đồng thời cam kết chất lượng với phụ huynh, góp phần giảm chi phí và bảo đảm công bằng giữa các học sinh. Theo thầy Tuấn, việc sửa đổi Thông tư 29 là cần thiết, theo hướng mở nhưng tăng cường quản lý.

Thầy giáo Lê Quang Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú trao đổi với các cán bộ, giáo viên về việc sửa đổi Thông tư 29.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất điều chỉnh theo hướng không cấm hoàn toàn dạy thêm mà siết chặt các điều kiện đi kèm như: quy định rõ trách nhiệm của giáo viên khi dạy thêm ngoài nhà trường, kiểm soát xung đột lợi ích, điều chỉnh cơ chế tài chính trong trường, minh bạch các khoản thu liên quan.

Việc sửa đổi theo hướng “mở nhưng quản chặt” được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay, đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào khuôn khổ minh bạch, hiệu quả. Quan trọng hơn, chính sách cần bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và nhu cầu thực tế, tạo điều kiện để học sinh được học tập đầy đủ, công bằng ngay trong môi trường nhà trường.

Nguyễn Toàn