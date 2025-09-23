Đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ

Các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ninh đang vận động các tàu thuyền, ngư dân nuôi trồng thủy sản trên biển vào nơi tránh trú bão.

Nhận định về diễn biến bão số 9, Tiến sỹ, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở khoảng 20,2°N; 117,7°E, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 16-17 (184-221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Diễn biến bão số 9 trong những ngày tới cụ thể như sau: Đến 10 giờ ngày 24/9, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; phía Đông khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 10 giờ ngày 25/9, bão trên vùng biển Quảng Ninh-Hải phòng với sức gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục suy yếu thêm.

Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 22 giờ ngày 25/9, bão trên đất liền khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực ảnh hưởng là khu vực vịnh Bắc Bộ, khu vực phía Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hoá. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 10 giờ ngày 26/9, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với sức gió khoảng 25 km/h và suy yếu thành vùng áp thấp.

Do tác động của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.Ven biển các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Trên đất liền, từ sáng 25/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Nguồn TTXVN/Vietnam+