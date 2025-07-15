Đề xuất phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình MTTQ giảm nghèo bền vững năm 2025

Ngày 15/7, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì cuộc họp về đề xuất phân bổ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương (TW) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTTQ) giảm nghèo bền vững (GNBV) năm 2025. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ chủ trì cuộc họp.

Theo đó, tổng số vốn cho chương trình MTQG tại tỉnh Hòa Bình (cũ) đã cấp giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 888 tỷ đồng. Các nguồn vốn này đã được phân bổ chi tiết cho các Dự án 1 đến Dự án 7 thuộc Chương trình MTQG GNBV. Trong đó, huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình cũ) có 2 dự án gồm Dự án 1 (với tổng nguồn vốn hơn 330 tỷ đồng) và Dự án 5 (với nguồn vốn sự nghiệp hơn 81 tỷ đồng, đã phân đủ theo đúng Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ 2.493 hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện nghèo Đà Bắc).

Tính đến 30/6/2025, tỉnh Hòa Bình (cũ) đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của Dự án 5, không còn đối tượng để tiếp tục triển khai dự án này.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại cuộc họp.

Tuy nhiên, tại Văn bản số 794/BXD-QLN ngày 20/02/2025, Bộ Xây dựng đã đề xuất bổ sung 13,88 tỷ đồng cho tỉnh Hòa Bình (cũ) thực hiện Dự án 5. Đến 30/6/2025, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1454/QĐ-TTg về việc điều chỉnh bổ sung kinh phí sự nghiệp của ngân sách TW năm 2025 cho các địa phương về thực hiện Chương trình MTQG GNBV giai đoạn 2021-2025 cho 14 địa phương, trong đó có phê duyệt khoản vốn sự nghiệp trên cho tỉnh Hoà Bình (cũ).

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo: Căn cứ vào Luật NSNN, các Nghị quyết của Quốc hội, Sở đã có văn bản đề nghị các sở, ngành liên quan và 148 xã đề xuất nhu cầu. Tuy nhiên, đến nay, các đề nghị Sở nhận được chủ yếu về việc điều chỉnh vốn cho các dự án khác lại không phù hợp, do các đơn vị liên quan chưa giải ngân hết vốn được phân bổ theo dự toán giao.

Mặt khác, theo Sở Tài chính, đơn vị đã có văn bản nêu rõ “Nguồn vốn đề nghị điều chỉnh là nguồn vốn sự nghiệp được ngân sách bổ sung có mục tiêu từ ngân sách TW phân bổ cho địa phương để thực hiện các Chương trình MTQG. Do vậy, không thuộc đối tượng quy định tại Nghị quyết 111/2024/QH15 của Quốc hội và Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015. Đến thời điểm hiện tại chưa có hướng dẫn từ TW liên quan đến việc điều chỉnh nguồn kinh phí được cấp năm 2025”.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung làm rõ việc số vốn TW phân bổ bổ sung có mục tiêu cho Dự án 5 không còn đối tượng để tiếp tục triển khai. Đồng thời, phân tích kỹ nội dung, cơ sở của Quyết định số 1454/QĐ-TTg và các văn bản liên quan.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu làm rõ một số vấn đề có liên quan.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành và 148 xã, rà soát kỹ các đối tượng thụ hưởng theo Dự án 5; làm rõ các nguồn vốn đã sử dụng để thực hiện Dự án 5 tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hoà Bình cũ). Bên cạnh đó, giao các Sở nghiên cứu các văn bản của TW: Quyết định số 1454/QĐ-TTg, nội dung các văn bản đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Xây Dựng, các Nghị quyết, Quyết định có liên quan; kịp thời báo cáo TW lý do không phân bổ kịp nguồn vốn được giao bổ sung.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính nghiên cứu các phương án phân bổ, xây dựng hồ sơ báo cáo UBND tỉnh theo đúng quy định, đồng thời có phương án xử lý nếu không thể điều chuyển nguồn vốn bổ sung này.

Phương Thuý