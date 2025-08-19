Đề xuất xử lý “hố tử thần” trên quốc lộ 12B, đoạn xã Thượng Cốc

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 2238/UBND-CNXD về việc đề xuất xử lý hố sụt nền đường tại lý trình Km77+730, quốc lộ 12B thuộc xã Thượng Cốc.

Theo đó, cho phép Sở Xây dựng lập Dự án Khảo sát đánh giá điều kiện địa chất - địa vật lý khu vực hố sụt lún tại Km77+730, quốc lộ 12B; kinh phí khoảng 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị bảo dưỡng - Công ty CP Xây dựng giao thông Hoà Bình thường xuyên phối hợp với UBND xã Thượng Cốc tiếp tục theo dõi diễn biến hố sụt, có giải pháp khắc phục tạm thời, đảm bảo an toàn giao thông qua khu vực.

UBND xã Thượng Cốc và Công ty CP Xây dựng giao thông Hoà Bình đã phối hợp lấp đầy hố sụt; căng dây, cảnh báo để đảm bảo an toàn.

Giao UBND xã Thượng Cốc tuyên truyền để các hộ dân xóm Cáo theo dõi tình trạng lún sụt trong khu vực, đặc biệt là khu dân cư; kịp thời phát hiện những bất thường, chủ động ứng phó tạm thời và báo cáo ngay với cơ quan liên quan để được kiểm tra, đề xuất xử lý. Tuyên truyền các hộ dân không sử dụng nước giếng bơm tự khoan trong hành lang an toàn đường bộ khoảng 2 - 3 tháng để theo dõi sự ảnh hưởng của việc bơm nước các giếng đối với diễn biến của hố sụt.

Trước đó, như Báo Phú Thọ đã đưa tin, ngày 9/7/2025 xuất hiện một số sụt lún nguy hiểm ngay sát mép đường quốc lộ 12B, đường kính hơn 3m, sâu hơn 1m; một phần rìa hố ăn vào nền nhà dân. Tuyến đường này có mật độ xe đi lại đông, nhất là các xe trọng tải lớn.

Hố sụt thời điểm tháng 7/2025.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo và cho đổ đất, đá lấp đầy hố sụt; đề xuất các đơn vị chuyên môn tìm phương án xử lý triệt để, tránh ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng như đời sống sinh hoạt của người dân.

Cẩm Lệ