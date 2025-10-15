Đại hội đại biểu MTTQ phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 14 và 15/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu phường Vĩnh Phúc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thị Thu Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trung Hải- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong những năm qua, MTTQ phường Vĩnh Phúc đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; đa dạng hóa các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được MTTQ phường triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo và sự chung sức của cả cộng đồng, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ phường đã tổ chức và phối hợp tổ chức 52 hội nghị tuyên truyền với hơn 4.900 người tham dự; tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng 7 dự án với diện tích gần 50 ha; chủ trì tổ chức và phối hợp tổ chức 120 cuộc giám sát với 127 nội dung; tham gia góp ý vào 187 các dự thảo Luật, nghị quyết, đề án, các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức 45 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 1.500 cử tri tham dự...

Nhiệm kỳ 2025 -2030, MTTQ phường Vĩnh Phúc đề ra 14 mục tiêu, 6 chương trình trọng tâm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, xây dựng phường Vĩnh Phúc ngày càng phát triển.

Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mặt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Thu Hằng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của MTTQ phường Vĩnh Phúc trong những năm qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí đề nghị MTTQ phường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, những vấn đề vướng mắc, phát sinh từ cơ sở để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cáp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

MTTQ phường cần cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 thành chương trình hành động của MTTQ đảm bảo có chỉ tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể. Thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến, xây dựng cộng đồng gắn kết, nếp sống văn minh đô thị thân thiện, an toàn, từng bước xây dựng và lan tỏa giá trị con người Vĩnh Phúc năng động, cởi mở và thích ứng. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức MTTQ đảm bảo tinh gọn, trong đó sắp xếp các hội đặc thù trực thuộc MTTQ Việt Nam phường theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh...

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã hiệp thương cử 53 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ phường Vĩnh Phúc khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I; hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thúy Hường