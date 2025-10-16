Trao nhà tình nghĩa tại xã Trung Sơn

Ngày 16/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy xã Trung Sơn tổ chức trao tặng “Nhà tình nghĩa” cho hộ gia đình anh Đinh Văn Bính, dân tộc Mường, khu Dích có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao biểu trưng hỗ trợ tiền xây nhà cho gia đình anh Đinh Văn Bính

Anh Đinh Văn Bính sinh năm 1986 là hộ nghèo của xã. Gia đình anh Bính gồm 4 khẩu, trong đó 2 lao động chính. Ngôi nhà của anh Bính trước đây là nhà gỗ ván, lợp lá đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn nhưng chưa có điều kiện xây mới, sửa chữa.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Quang Minh trao tặng gia đình anh Bính 1 tủ lạnh

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc “Lá lành đùm lá rách” luôn được gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Sau khi khảo sát và nắm tình hình thực tế, Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng ủy xã Trung Sơn vận động các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình anh Bính xây dựng căn nhà mới với diện tích 66m2 lợp tôn, tổng kinh phí gần 160 triệu đồng. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy vận động Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Phú Thọ hỗ trợ 60 triệu đồng; trao tặng hiện vật là 1 tủ lạnh trị giá 7 triệu đồng; anh em dòng họ, hàng xóm hỗ trợ giúp đỡ 30 ngày công.

Lãnh đạo xã Trung Sơn tặng quà cho gia đình anh Bính

Việc trao tặng “Nhà tình nghĩa” thể hiện sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc của Ban Nội chính Tỉnh ủy và cấp ủy, chính quyền địa phương với công tác an sinh xã hội và chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, nhằm giúp các hộ nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (5/1/1966 * 5/1/2026).

Ngọc Tuấn