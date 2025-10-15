Đại hội Công đoàn xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 15/10, Công đoàn xã Lâm Thao tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Anh - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lâm Thao...

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thao Nguyễn Quang Anh phát biểu tại Đại hội.

Công đoàn xã Lâm Thao được thành lập trên cơ sở 38 công đoàn thuộc địa bàn bốn xã: Lâm Thao, Phùng Nguyên, Bản Nguyên và Xuân Lũng với hơn 3.000 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động công đoàn trên địa bàn có bước phát triển rõ nét, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Chất lượng đoàn viên ngày càng được nâng cao: Tỷ lệ cán bộ, viên chức người lao động thuộc khối Giáo dục, Y tế, kinh doanh Quỹ tín dụng có trình độ đại học, cao đẳng đạt 97%; tỷ lệ công nhân lao động có trình độ trung học phổ thông trở lên đạt 83%, tỷ lệ công nhân đã qua đào tạo nghề đạt trên 90%. Chất lượng đội ngũ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có sự chuyển biến tích cực, độ tuổi lao động có sự trẻ hóa (từ 18 - 35 tuổi) có sức khỏe và khả năng thích ứng với yêu cầu công việc; tỷ lệ CNVCLĐ qua đào tạo đạt 77,3%.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2025–2030, Công đoàn xã Lâm Thao đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, lấy đoàn viên, công nhân lao động làm đối tượng vận động. Đặc biệt đổi mới phương thức tổ chức và hoạt động công đoàn trên nền tảng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 02-CTr/TU, ngày 22/7/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của tỉnh Phú Thọ.

Quang cảnh Đại hội

Đại hội đề ra phương châm hành động: “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững”. Khẩu hiệu: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”.

Ban Chấp hành Công đoàn xã Lâm Thao, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Với một số chỉ tiêu cụ thể như: Hàng năm trên 90% đoàn viên, công nhân, người lao động được tuyên truyền, cung cấp, phổ biến thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của công đoàn; công nhân lao động được nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. Phấn đấu trong nhiệm kỳ phát triển tăng lên từ 100 đến 120 đoàn viên; thành lập mới từ 3 đến 5 công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập.100% tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Công đoàn xã Lâm Thao, nhiệm kỳ 2025-2030 .

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ định 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Thị Lan Khuyên được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Lâm Thao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạnh Thúy