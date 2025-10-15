Thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động

Công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng ổn định an sinh xã hội và phát triển kinh tế địa phương. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 50.500 người, ước đạt 99% kế hoạch năm, trong đó có trên 5.600 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, ước đạt 134% kế hoạch năm. Kết quả này cho thấy quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh khi triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thị Diệu Thuý - Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở Nội vụ cho biết: Từ đầu năm đến nay, Sở tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường lao động theo Quyết định số 176 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 và Nghị quyết số 06 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động về các địa phương tuyển dụng lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp trong nước, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực trong công tác giải quyết việc làm cho lãnh đạo, cán bộ, công chức các phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ.

Để tăng cường kết nối cung - cầu lao động, Sở đã giao 3 Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức các hội nghị, toạ đàm tư vấn giới thiệu việc làm, các phiên giao dịch việc làm lưu động, online kết nối doanh nghiệp và người lao động, đẩy mạnh công tác tư vấn người lao động qua các nền tảng mạng xã hội như: Zalo, Facebook, đăng tải thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên Website của Trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Phú Thọ cho biết: “Nhằm ứng dụng hiệu quả chuyển đổi số trong tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của website vieclamphutho.gov.vn. Đơn vị đã cung cấp thông tin thị trường lao động đến hàng chục nghìn lượt cá nhân và tổ chức, nhờ đó không chỉ giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin về thị trường lao động, mà còn hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm ứng viên phù hợp”.

Đáng chú ý, công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được đẩy mạnh. Trước khi sáp nhập tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Hoà Bình cũ đã ký Bản thoả thuận hợp tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại huyện Buyeo, tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc. Đến nay, đã có 29 người lao động xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc và tiếp tục tổ chức sơ tuyển đợt 2 năm 2025 đưa người lao động sang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã hỗ trợ giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND và theo các quy định của Trung ương cho trên 500 người, với kinh phí trên 6 tỷ đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành đối với chính sách việc làm và xuất khẩu lao động - một hướng đi hiệu quả giúp nhiều gia đình thoát nghèo, nâng cao thu nhập bền vững.

Công ty cổ phần đầu tư May Sao Việt ở khu 8, xã Phù Ninh tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với thu nhập trung bình 8 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với đó, công tác tham mưu cũng góp phần thúc đẩy giải quyết việc làm cho người lao động. 9 tháng năm 2025, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị hợp tác cung ứng lao động cho các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc; xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn mới; Đề án giải quyết việc làm cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh;... Thông qua các sự kiện này không chỉ giúp người lao động có thêm cơ hội việc làm phù hợp, mà còn giúp doanh nghiệp tìm kiếm được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

Để đạt mục tiêu ước thực hiện hết năm 2025, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 57.400 người, trong đó đưa 6.228 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm 73,3%, các cấp, ngành cần tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phát triển thị trường lao động; hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng tại chỗ; triển khai các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng kỹ năng cho lao động nông thôn; tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách hỗ trợ việc làm, thực hiện tốt Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Với cách làm linh hoạt, đồng bộ và hiệu quả, tỉnh Phú Thọ đang từng bước hình thành thị trường lao động hiện đại, bền vững và hội nhập, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân trong giai đoạn mới.

Hồng Nhung