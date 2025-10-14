Honda Việt Nam hỗ trợ 2 tỷ đồng cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và bão số 11

Chiều 14/10, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã trao tặng 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn với người dân tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung – những khu vực chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) và bão số 11 (Matmo).

Thông qua khoản hỗ trợ này, Honda Việt Nam mong muốn góp phần sẻ chia những mất mát mà người dân đang phải đối mặt, đồng thời chung tay cùng Chính phủ và chính quyền địa phương trong nỗ lực hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Công ty Honda Việt Nam (HVN) trao tặng 2 tỷ đồng chia sẻ khó khăn với người dân tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và số 11

Đây là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tiếp nối truyền thống nhân ái của Honda Việt Nam – luôn kịp thời đồng hành cùng cộng đồng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Với tinh thần “Honda – Luôn vì cộng đồng”, HVN hy vọng rằng sự hỗ trợ kịp thời này sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân vùng bị ảnh hưởng, đồng thời tiếp thêm động lực để mọi người cùng nhau vượt qua thử thách và sớm ổn định cuộc sống.

Lê Minh