Trao 950 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ tỉnh Thái Nguyên

Ngày 14/10, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đội tình nguyện viên chữ thập đỏ đã tổ chức đoàn cứu trợ tại tỉnh Thái Nguyên.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng đội tình nguyện viên chữ thập đỏ trao biểu trưng 950 suất quà với tổng trị giá 500 triệu đồng cho đại diện người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bởi lũ lụt sau cơn bão số 11
Đoàn đã trao tặng 950 suất quà gồm gạo, mỳ tôm, nước, quần áo, chăn màn, đồ gia dụng, nồi, xoong chảo,... và tiền mặt với tổng trị giá 500 triệu đồng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt sau cơn bão số 11 (Matmo) tại các phường, xã Nam Hòa, Trại Cau, Linh Sơn và Thành Trung.
Các tình nguyện viên hỗ trợ người dân nhận quà và tiền mặt
Thái Nguyên là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất do lũ lụt sau cơn bão số 11 gây ra, khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Những món quà được trao tận tay bà con nhân dân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” đồng thời là nguồn động viên giúp các gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Linh Nguyễn
