Tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật về giao thông cho học sinh

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ, việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh trở nên cấp thiết. Thời gian qua, nhiều trường học trong tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức và phòng ngừa vi phạm.

Hưởng ứng Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, trung tuần tháng 9 vừa qua, Công an xã Cao Phong đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống chất gây nghiện, phòng chống bạo lực học đường và pháp luật về an ninh mạng tại Trường Tiểu học Cao Phong và Trường Trung học phổ thông Cao Phong. Buổi sinh hoạt ngoại khoá đã thu hút sự tham gia của 90 thầy cô giáo và 1.573 em học sinh tại 02 điểm trường.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã giới thiệu, hướng dẫn cho thầy và trò nhà trường các kỹ năng cơ bản để xử lý những tình huống thường gặp khi tham gia giao thông, khi có dấu hiệu bị bạo lực học đường; những tác hại, hiểm nguy khi sử dụng các chất gây nghiện; cách sử dụng mạng xã hội, mạng internet một cách văn minh, an toàn.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng việc kết hợp giữa thuyết trình với giao lưu trực tiếp, liên hệ thực tế, giúp thầy cô giáo và các em học sinh hào hứng, tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn. Hoạt động ngoại khoá trên không chỉ góp phần giữ gìn môi trường học tập lành mạnh, an toàn trong nhà trường, mà còn góp phần xây dựng văn hoá giao thông và văn hoá mạng xã hội văn minh trên địa bàn xã.

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tại Trường Tiểu học Cao Phong

Nhiều học sinh sau khi tham gia các buổi tuyên truyền đã có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi. Em Nguyễn Quỳnh Trang lớp 5A2, Trưởng Tiểu học Cao Phong chia sẻ: “Trước đây em nghĩ đi xe đạp điện là không cần đội mũ bảo hiểm, nhưng sau buổi tuyên truyền của các chú công an, em hiểu rõ hơn về luật và luôn chấp hành nghiêm túc.”

Một số xã phường đã triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” hay chương trình phối hợp giữa công an giao thông với trường học để tổ chức tuyên truyền, kiểm tra thực tế... đã cho thấy hiệu quả tích cực.

Nâng cao ý thức pháp luật về giao thông cho học sinh không thể là nhiệm vụ “một sớm một chiều”. Đây là quá trình cần sự kiên trì, phối hợp chặt chẽ từ nhiều phía. Bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, điều quan trọng là khơi dậy trách nhiệm công dân, tinh thần tôn trọng pháp luật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Khi học sinh hiểu và tuân thủ luật giao thông, không chỉ góp phần giảm thiểu tai nạn mà còn là bước đi nền tảng trong việc xây dựng một thế hệ công dân văn minh, có trách nhiệm với cộng đồng.

Công an xã Thượng Cốc tuyên truyền trực quan về an toàn giao thông cho học sinh trường THPT Quyết Thắng

Bên cạnh nhà trường, phụ huynh đóng vai trò then chốt trong việc hình thành thói quen chấp hành pháp luật giao thông cho con em mình. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn tình trạng phụ huynh “vô tư” chở con không đội mũ bảo hiểm, dừng – đỗ xe sai quy định trước cổng trường.

Ngoài tuyên truyền, nhiều địa phương đã chỉ đạo lực lượng công an phường, xã phối hợp với nhà trường tổ chức tuần tra, kiểm tra thực tế vào giờ cao điểm đưa – đón học sinh. Những vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định, học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi đều được nhắc nhở, lập biên bản hoặc thông báo cho gia đình.

Các trường cũng đánh giá cao hiệu quả từ việc lực lượng công an tham gia trực tiếp công tác tuyên truyền. Thầy Nguyễn Quang Huy, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Cù Chính Lan, phường Thống Nhất cho biết: “Thực tế nhiều em học sinh vẫn chưa nhận thức đầy đủ rằng việc vi phạm giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác. Qua các buổi tuyên truyền của lực lượng Công an phường không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức pháp luật, mà còn tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng chức năng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thế hệ trẻ.”

Tuyên truyền pháp luật giao thông trong nhà trường không chỉ là nhiệm vụ nhất thời mà cần được duy trì thường xuyên, đổi mới liên tục về nội dung và hình thức. Khi các em học sinh trở thành những “tuyên truyền viên nhí” lan tỏa ý thức chấp hành luật giao thông đến gia đình và cộng đồng, đó cũng là thành công lớn nhất mà nhà trường hướng đến.

Mô hình “cổng trường an toàn giao thông” được các xã, phường triển khai cho hiệu quả tích cực

Có thể thấy, hoạt động tuyên truyền pháp luật về giao thông của lực lượng Công an trong Tháng An toàn giao thông đã góp phần xây dựng văn hóa giao thông học đường. Khi kiến thức đi đôi với thực hành, và học sinh được nhắc nhở, uốn nắn kịp thời, hiệu quả giáo dục sẽ bền vững và lan tỏa sâu rộng hơn trong toàn xã hội.

Đinh Thắng