“Đếm ngược” về ngày thông xe cầu Phong Châu

Cầu Phong Châu mới - Quốc lộ 32C đã chính thức được hợp long vào ngày 27/8. Dự kiến đến cuối tháng 9, cầu sẽ được thông xe. Nhiều người dân đã bắt đầu “đếm ngược” bởi chỉ còn khoảng 2 tuần nữa, cầu Phong Châu nối đôi bờ sông Hồng với quy mô 4 làn xe cơ giới sẽ chính thức được đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải và trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong khu vực. Thời điểm này, các lực lượng thi công đang tiếp tục nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa”, thi công “3 ca, 4 kip” để đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Đường dẫn lên cầu đã được rải asphalt

Dự kiến trong ngày mai, nếu thời tiết thuận lợi và đảm bảo đủ yêu tố, toàn bộ cầu sẽ được rải asphalt

Tiếp tục hoàn thiện đường dẫn lên cầu, đoạn có nhà dân sinh sống

Chiều nào cũng vậy, những người dân 2 bên sông ra thăm cầu, cùng đếm ngược đến ngày cầu thông xe

Không khí nhộn nhịp trên công trình Cầu Phong Châu mới lúc 18h ngày 16/9

Các công nhân tỉ mỉ làm phẳng mặt bê tông

Thường xuyên đo đạc, kiểm tra các thông số kỹ thuật

Ngày cũng như tối, trên công trường luôn có hàng chục công nhân làm việc miệt mài

Một công nhân với phần việc cực kỳ nguy hiểm khi phải treo mình bên ngoài lan can cầu

Một công nhân khác thực hiện nhiệm vụ phía dưới gầm cầu

Một nụ cười lẫn trong nắng, bụi công trường lúc hoàng hôn

Một bữa “ăn tạm” lúc chạng vạng trước khi tiếp tục ca đêm

Ánh đén sáng trên công trình xây dựng cầu Phong Châu

Cầu Phong Châu mới sắp đến ngày thông xe, cũng đồng nghĩa với việc cầu phao sắp kết thúc sứ mệnh phục vụ của mình

Sau khi rải asphalt, đơn vị thi công sẽ khẩn trương lắp đặt giải phân cách, vạch kẻ đường và các thiết bị khác

Với quy mô 4 làn xe cơ giới, cầu Phong Châu mới được đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận tải và trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của tỉnh

Lê Hoàng


