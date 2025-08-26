Đi đánh cá, người đàn ông bị lũ cuốn trôi ở Mường Vang

Thông tin từ cơ quan chức năng xác nhận, chiều 26/8, lực lượng chức năng và nhân dân xã Mường Vang đã tìm thấy thi thể một nạn nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, anh Bùi Văn Thu (SN 1983, trú tại xóm Mòi 1) trong lúc đi cất vó đã phát hiện một thi thể mắc ven suối ở khu Bai Chon, xóm Mòi 1. Nạn nhân mặc áo mưa xanh đen, quần lửng nâu, đi dép. Ngay sau đó, anh Thu đã báo tin cho chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng đưa thi thể ông Bùi Văn Mùn lên bờ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa thi thể lên bờ. Qua xác minh, nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn Mùn (SN 1959, trú tại xóm Mòi 2). Theo lời người dân, vào khoảng 13h cùng ngày, ông Mùn ra suối đánh cá thì không may trượt chân, bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể ông được tìm thấy cách vị trí gặp nạn gần 2 km.

Lực lượng chức năng địa phương thường xuyên túc trực, có mặt tại các khu vực nguy hiểm về mưa lũ cảnh báo người dân

Sau khi đưa thi thể nạn nhân lên bờ, chính quyền xã Mường Vang đã hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định và bàn giao cho gia đình nạn nhân tổ chức mai táng, đồng thời khuyến cáo bà con hạn chế đi lại, đặc biệt tránh xa khu vực suối, khe; không đánh bắt cá trong thời điểm mưa bão còn phức tạp, nước suối dâng cao, chảy siết, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Mạnh Hùng