Đi đâu nếu con bạn là fan của Disney và phù thủy Hogwarts?

Có những đứa trẻ thuộc lòng tên các nàng công chúa Disney, mê mẩn những lâu đài cổ tích và luôn mong được gặp Mickey Mouse ngoài đời thực. Cũng có những em nhỏ lớn lên cùng Harry Potter, từng mơ một ngày nhận được thư nhập học từ Hogwarts và tự tay cầm chiếc đũa phép của riêng mình. Ngày nay, nhiều công viên giải trí và khu trải nghiệm tại châu Á đã biến những giấc mơ ấy thành hiện thực. Nếu đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch gia đình, những điểm đến dưới đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

Những điểm đến là fan của Disney

Đối với nhiều trẻ em, Disney không chỉ là những bộ phim hoạt hình mà còn là cả một thế giới tuổi thơ đầy màu sắc. Những nhân vật quen thuộc, các câu chuyện cổ tích và những bản nhạc gắn liền với ký ức đã tạo nên sức hút đặc biệt cho các công viên Disney trên khắp thế giới.

Disneyland Hong Kong

Nếu muốn đưa con đến với thế giới Disney mà không phải di chuyển quá xa, Disney Hong Kong là lựa chọn phù hợp. Chỉ khoảng 2-3 giờ bay từ Việt Nam, du khách đã có thể đặt chân tới công viên nằm trên đảo Lantau. Nơi đây nổi bật với các cuộc diễu hành, chương trình biểu diễn và hàng loạt nhân vật Disney quen thuộc. Điểm nhấn lớn nhất hiện nay là World of Frozen, nơi tái hiện vương quốc Arendelle với lâu đài băng giá và những nhân vật bước ra từ bộ phim Frozen.

Nơi những giấc mơ Disney trở thành hiện thực

Tokyo Disneyland

Sau Hong Kong Disneyland, nhiều gia đình lựa chọn Tokyo Disneyland để có trải nghiệm Disney quy mô hơn. Nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 20-30 phút di chuyển, công viên nổi tiếng với những lâu đài cổ tích, các khu trò chơi theo chủ đề và những cuộc diễu hành được đầu tư công phu. Không chỉ hấp dẫn trẻ nhỏ, nơi đây còn mang đến cảm giác hoài niệm cho người lớn thông qua những nhân vật gắn liền với tuổi thơ. Đây cũng là một trong những công viên Disney có lượng khách đông nhất thế giới mỗi năm.

Disneyland Thượng Hải

Là một trong những công viên Disney lớn nhất thế giới, Disneyland Thượng Hải gây ấn tượng nhờ quy mô rộng lớn và nhiều trải nghiệm hiện đại. Biểu tượng nổi bật nhất là Enchanted Storybook Castle - lâu đài Disney lớn nhất thế giới. Bên cạnh các nhân vật quen thuộc, công viên còn ứng dụng nhiều công nghệ mới trong các trò chơi và chương trình biểu diễn, mang đến những trải nghiệm hấp dẫn cho cả gia đình.

Lạc vào thế giới cổ tích giữa lòng Thượng Hải

Những điểm đến dành cho fan phù thủy Hogwarts

Nếu Disney là thế giới của những câu chuyện cổ tích, Harry Potter lại mở ra một vũ trụ phép thuật đầy bí ẩn. Trong nhiều năm qua, hàng triệu trẻ em trên thế giới đã lớn lên cùng những cuộc phiêu lưu của Harry, Ron và Hermione. Chính vì vậy, những địa điểm tái hiện thế giới phù thủy luôn có sức hút đặc biệt đối với các fan của loạt phim nổi tiếng này.

Universal Studios Japan

Nhắc đến những điểm đến dành cho fan Harry Potter, Universal Studios Japan gần như luôn đứng đầu danh sách.

Tọa lạc tại Osaka, công viên sở hữu The Wizarding World of Harry Potter - khu vực được đánh giá là một trong những phiên bản Hogwarts chân thực nhất thế giới. Ngay từ khi bước qua cổng vào, du khách đã có thể nhìn thấy những mái nhà phủ tuyết của làng Hogsmeade và tòa lâu đài Hogwarts sừng sững phía xa.

Tại đây, trẻ em có thể ghé thăm cửa hàng đũa phép, thưởng thức Butterbeer hay tham gia những trò chơi lấy cảm hứng từ bộ phim. Đối với nhiều fan Harry Potter, chỉ riêng khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Hogwarts ngoài đời thực cũng đủ trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Bước vào ngôi trường phép thuật Hogwarts nổi tiếng

Warner Bros. Studio Tour Tokyo - The Making of Harry Potter

Không giống một công viên giải trí thông thường, Warner Bros. Studio Tour Tokyo đưa du khách khám phá hậu trường của loạt phim Harry Potter nổi tiếng. Nơi đây trưng bày hàng loạt bối cảnh, đạo cụ và trang phục gốc từng xuất hiện trong loạt phim nổi tiếng. Du khách có thể bước vào Đại Sảnh Đường, ga tàu 93⁄4 hay khám phá hậu trường của những cảnh quay quen thuộc. Đây là trải nghiệm phù hợp với những ai muốn hiểu rõ hơn cách thế giới Harry Potter được tạo nên trên màn ảnh.

Hành trình khám phá hậu trường Harry Potter

Universal Beijing Resort

Khép lại hành trình là Universal Beijing Resort, một trong những công viên giải trí mới và hiện đại nhất châu Á. Bên cạnh các khu vực chủ đề nổi tiếng khác, The Wizarding World of Harry Potter vẫn là điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích. Những con phố phủ tuyết, các cửa hàng phép thuật và lâu đài Hogwarts tạo cảm giác như đang bước vào chính bộ phim Harry Potter. Với quy mô lớn và nhiều trải nghiệm đa dạng, nơi đây phù hợp cho các gia đình muốn kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi.

Dù là fan của Disney hay Harry Potter, những điểm đến này đều mang đến cơ hội để trẻ em biến trí tưởng tượng thành trải nghiệm có thật. Chính khoảnh khắc được gặp nhân vật yêu thích mới là điều khiến một chuyến du lịch trở nên đáng nhớ.