Di tích lịch sử Nhà máy in tiền - Địa chỉ đỏ giáo dục lòng yêu nước

Khu Di tích Lịch sử Nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê (1946-1947) (nay là xã An Nghĩa) là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử đầu tiên của ngành Tài chính nước ta. Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp Quốc gia năm 2007. Đây không chỉ là nơi ghi dấu một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc về việc cho in ấn và phát hành Giấy bạc Việt Nam, Giấy bạc cụ Hồ. Di tích lịch sử Nhà máy in tiền còn là địa chỉ đỏ nơi diễn ra các sự kiện sinh hoạt Chính trị với các nội dung: Dâng hương báo công, kết nạp Đoàn viên, Đảng viên, vinh danh các gương điển hình tiên tiến để giáo dục thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tri ân thế hệ đi trước.

Tượng đài về lòng ái quốc

Sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, đất nước ta đứng trước những thử thách vô cùng khắc nghiệt. Một trong những vấn đề nổi lên là tài chính, mà quan trọng là việc phát hành đồng tiền của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Bên trong Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê

Trong khi Chính phủ lâm thời đang gặp khó khăn về cơ sở in và phát hành giấy bạc Việt Nam để có thể chủ động về mặt tài chính và đấu tranh kinh tế với địch, ông Đỗ Đình Thiện đã tự nguyện bỏ tiền ra mua lại toàn bộ nhà in Taupin của Pháp tại Hà Nội và hiến tặng cho Chính phủ để lập nhà máy in tiền riêng, đáp ứng một phần nhu cầu chi tiêu trong hoàn cảnh ngân khố hầu như trống rỗng.

Đến tháng 3/1946, trước nguy cơ việc in tiền tại nhà in Taupin không giữ được bí mật, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ và Bộ Tài chính quyết định tìm địa điểm mới để di chuyển toàn bộ nhà in ra khỏi Hà Nội. Một lần nữa, chính ông Đỗ Đình Thiện đã chủ động đề xuất Bộ Tài chính chuyển nhà máy in lên đồn điền của gia đình ông ở Chi Nê (Hòa Bình cũ).

Chính tại nơi đây, tờ giấy bạc “con trâu xanh” - tờ giấy bạc có mệnh giá lớn nhất lúc bấy giờ với mệnh giá 100 đồng Việt Nam ra đời. Để có hình con trâu sống động in trên tờ tiền này, họa sĩ Nguyễn Huyến đã phải chạy ra cánh đồng làng Láng (Hà Nội) để tận thấy một con trâu đang gặm cỏ.

Tờ giấy bạc “con trâu xanh” mệnh giá 100 đồng đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử loại bỏ tiền Đông Dương của Thực dân Pháp ra khỏi đất nước ta

Tờ bạc tài chính cụ Hồ ra đời mang theo sứ mệnh lịch sử vô cùng quan trọng, góp phần đấu tranh tiền tệ với địch để bảo vệ nền độc lập dân tộc và trở thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận kinh tế - tài chính - tiền tệ, loại bỏ đồng tiền Đông Dương của thực dân Pháp ra khỏi đất nước.

Đồng thời, tờ bạc giấy đầu tiên khẳng định chủ quyền về kinh tế - tài chính, độc lập dân tộc trong đó có độc lập về tài chính. Nước Việt Nam độc lập phải có đồng bạc Việt Nam độc lập.

Trong thời gian nhà máy in tiền hoạt động tại đồn điền Chi Nê, để tránh bị phát hiện, công nhân nhà máy chỉ in bạc lúc 3-4 giờ sáng.

Máy in tiền phát hành những tờ giấy bạc đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Nơi hai lần được Bác Hồ về thăm

Theo tư liệu tại Khu Di tích lịch sử Nhà máy in tiền, từ cuối thế kỷ 19, thực dân Pháp liên tiếp cấp giấy phép cho các nhà tư sản Pháp vào vùng đất Lạc Thủy chiếm đất lập đồn điền, xúc tiến việc thu thuế và khai thác lâm thổ sản.

Khu vực xã Cố Nghĩa (nay thuộc xã An Nghĩa) nằm trong khu đồn điền cà phê Chi Nê của nhà tỷ phú người Pháp Enet Boren với diện tích 7.331ha, dài 13km, rộng 9km với những cánh rừng càphê, xoan, trẩu, chè bạt ngàn cùng nhiều khu nhà kiên cố, khu chế biến cà phê, khu chuồng trại trâu, bò...

Từ tháng 12/1946-2/1947, Cơ quan Ấn loát Trung ương đặt tại đồn điền Chi Nê đã cung cấp cho các ngành, địa phương từ Nam Trung Bộ trở ra khoảng 400 triệu đồng bạc Việt Nam. Số tiền này đã hỗ trợ nguồn lực lớn để trang bị vũ khí, lương thực, thuốc men phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Với vị trí chiến lược, đồn điền Chi Nê đã hai lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, làm việc và nghỉ lại. Ngày 18/2/1947, sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng Chính phủ, Bác Hồ cùng các đồng chí Cù Huy Cận-Bộ trưởng Bộ Canh nông, Hoàng Hữu Kháng-bảo vệ và lái xe Phạm Văn Ngọc từ Quốc Oai lên đường đi Thanh Hóa công tác.

Phòng khách của gia đình ông bà Đỗ Đình Thiện - nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ trên đường đi công tác Thanh Hóa

Trên hành trình, Bác dừng chân nghỉ lại ở khu đồn điền Chi Nê. Lúc 6 giờ ngày 19/2, Bác vào thăm nhà ông bà Đỗ Đình Thiện - chủ nhân của đồn điền Chi Nê và là nhà tư sản yêu nước. Sau đó, Bác đi thăm nhà ở công nhân Nhà máy in tiền và một số đồng bào người Mường gần đó.

Máy đánh chữ được Bác Hồ sử dụng soạn thảo các văn bản quan trọng khi dừng chân tại đồn điền Chi Nê

Sau khi hoàn tất công việc ở Thanh Hóa, sáng 21/2/1947, Bác lại về Chi Nê, lần này Bác căn dặn cán bộ và nhân dân huyện Lạc Thủy: "Đây là nhà in của ta, các chú giữ gìn cẩn thận, phải thi đua nhau làm việc để in được nhiều tiền cho cả nước tiêu dùng vào công cuộc kháng chiến cứu quốc. Cán bộ và công nhân trong nhà máy phải đoàn kết thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, phải hết sức chú ý bảo quản và tiết kiệm tiền bạc của nhân dân."

Đến nay, tại kho bạc đồn điền Chi Nê, ngôi nhà của gia đình ông Đỗ Đình Thiện, nơi Bác Hồ đã nghỉ lại ngày 21/2/1947 và căn hầm Bác ở được bảo vệ, giữ gìn nguyên vẹn.

Địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ

Trung tuần tháng 7, đoàn cán bộ và học viên của Trường Chính trị tỉnh có chuyến thăm quan khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền. Tại đây, đoàn đã làm lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối, người có công hiến tặng và xây dựng Nhà máy in tiền cho Chính quyền cách mạng.

Cô giáo Hà Thị Thanh Hải, Hiệu phó Trường Chính trị tỉnh chia sẻ: Tại đây, cán bộ, giáo viên và các học viên của nhà trường đã được nghe Hướng dẫn viên Ban quan lý khu di tích An Nghĩa kể về những đóng góp tích cực của Nhà tư sản Đỗ Đình Thiện đối với cách mạng nước ta ngay từ khi nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà mới được thành lập cũng như những lần Bác Hồ đi công tác và dành thời gian, tình cảm về thăm gia đình ông Đỗ Đình Thiện. Cán bộ, giáo viên và các học viên của nhà trường cũng đã được nhìn thấy những hiện vật là những đồng tiền được in tại Nhà máy In tiền và những hình ảnh của Nhà máy In tiền lúc mới hình thành. Đây là một hoạt động trải nghiệm đầy thú vị, bổ ích; cũng là một hoạt động mang tính giáo dục sâu sắc và có ý nghĩa.

Đoàn công tác Trường Chính trị tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại noi sản xuất tiền giấy đầu tiên của nước ta

Khu di tích Nhà máy in tiền có diện tích 15,64ha, bao gồm các hạng mục như: Nhà tưởng niệm, xưởng in tiền; nhà Bác Hồ về thăm và làm việc; kho chứa bạc; nhà hội trường; nhà đón tiếp; phù điêu tại khu xưởng in; sân vườn trồng cây; hệ thống giao thông toàn khu vực; khu công viên vườn hoa; khu đón tiếp và các công trình văn hóa, vui chơi giải trí...

Khuôn viên Khu di tích rộng rãi với nhiều cây xanh là địa điểm lý tưởng cho các em học sinh trải nghiệm

Ông Hoàng Mạnh Khoẻ, Trưởng Ban quản lý các Khu di tích xã An Nghĩa cho biết: Những năm qua, nhận thấy tầm quan trọng và giá trị văn hóa, lịch sử nổi bật của Khu di tích Đồn điền Chi Nê và nhà máy in tiền, UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) đã quy hoạch, xây dựng, tôn tạo khu di tích lịch sử Nhà máy in tiền với mong muốn phục dựng, lưu giữ lại hình ảnh Nhà máy in tiền và xây dựng công trình Nhà tưởng niệm người có công và cán bộ, công nhân nhà máy in tiền tại đồn điền Chi Nê, để ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình ông Đỗ Đình Thiện và những người có công với cách mạng trong thời kỳ đầu đặt nền móng xây dựng ngành tài chính quốc gia Việt Nam.

Hiện, khu di tích được chia ra làm ba điểm, đó là nhà tưởng niệm người có công và cán bộ công nhân nhà máy in tiền; điểm thứ hai là ngôi nhà trung tâm của đồn điền Chi nê xưa, nơi hai lần Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm nghỉ và làm việc, và địa điểm thứ ba là xưởng in tiền 1946 _1947.

Ban quản lý các Khu di tích xã An Nghĩa đã và đang bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cùng hệ thống tư liệu, hình ảnh, biển bảng chỉ dẫn song song với việc xây dựng sản phẩm, liên kết các tuyến điểm du lịch lân cận như di tích Chùa Tiên và hệ thống hang động Phú Lão nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị với những điểm tham quan hấp dẫn. Bình quân, hàng năm khu di tích lịch sử này đón khoảng hơn 10.000 lượt khách đến tham quan, học tập.

Di tích Nhà máy in tiền là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống Cách mạng cho thế hệ trẻ

Đinh Thắng