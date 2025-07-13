Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở nhiều địa phương

{title}
Theo Báo cáo của Chi Cục chăn nuôi, thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, từ ngày 01/7 đến ngày 11/7, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) tại 5 xã là Thung Nai, Cao Dương, Tiền Phong, Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ) và xã Trạm Thản (tỉnh Phú Thọ cũ).
Lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn 1 xe chở lợn bị nhiễm bệnh đang trên đường đi tiêu thụ
Tính từ đầu năm đến nay, bệnh DTLCP tại đã xảy ra tại 13 xã (Yên Thủy, Yên Trị, Cao Sơn, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Cao Dương, Thung Nai, Tiền Phong, Lạc Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ), Xuân Đài, Trạm Thản (tỉnh Phú Thọ cũ). Tổng số hộ có lợn mắc bệnh: 135 hộ; ốm, chết, tiêu hủy 558 con. Hiện tại, toàn tỉnh còn 11 xã có dịch chưa qua 21 ngày gồm: Yên Thủy, Yên Trị, Mai Châu, Pà Cò, Kim Bôi, Hợp Kim, Cao Dương, Thung Nai, Tiền Phong, Trạm Thản (xã Xuân Đài và xã Cao Sơn đã hết dịch).
Qua kiểm tra thực tế tại các xã có dịch cho thấy dịch bệnh xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không đủ điều kiện thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học. Nguyên nhân chính do tâm lý chủ quan, tái đàn ồ ạt; một số hộ có hành vi bán chạy lợn ốm, lợn chết, thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn nhiều ngày tạo điều kiện cho dịch bệnh phát tán, lây lan trên địa bàn.
Để chủ động công tác phòng, chống bệnh DTLCP, Chi Cục chăn nuôi, thú y và Thủy sản tỉnh đã thành lập Đoàn công tác, kiểm tra, xác minh dịch bệnh; hướng dẫn địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương, hỗ trợ lấy mẫu gửi xét nghiệm xác định bệnh khi nhận được thông tin có lợn bị ốm, chết.
Cùng với đó, chủ động giám sát tới tận hộ chăn nuôi để phát hiện sớm, tuân thủ việc lấy mẫu để xác định chính xác bệnh DTLCP; kịp thời cảnh báo, xử lý dứt điểm ngay khi phát hiện bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, giết mổ, vứt xác lợn bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường dẫn đến dịch bệnh lây lan.
Trường Quân
