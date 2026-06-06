Dịch vụ nấu tiệc tại nhà Trọng Ân đánh dấu 11 năm kinh doanh

Trước nhịp sống hiện đại bận rộn, những bữa tiệc gia đình hay các sự kiện thân mật tại gia đã trở thành một khoảng lặng quý giá để góp phần gắn kết tình thân. Tuy nhiên để chuẩn bị được mâm cơn chỉn chu từ khâu đi chợ đến sơ chế, chế biến và trình bày lại chiếm nhiều thời gian cũng như công sức của gia chủ. Thấu hiểu khó khăn đó, dịch vụ nấu tiệc tại nhà Trọng Ân đã ra đời, đến nay đã đồng hành cùng hàng ngàn gia đình trong suốt 11 năm qua.

Cột mốc 11 năm không đơn thuần chỉ là một con số mà nó còn lại minh chứng cho sự uy tín, lòng tận tâm và hành trình giữ gìn trọn vẹn hương vị truyền thống trong từng món ăn.

Hành trình 11 năm - Từ đam mê đến chuyên nghiệp hóa

Năm 2015, khi mà nhu cầu về các dịch vụ tiện ích tại nhà bắt đầu nhen nhóm thì Trong Ân đã bắt đầu bước chân vào lĩnh vực ẩm thực với niềm tin rằng: “Một món ăn ngon ngoài cần nguyên liệu tươi thì còn cần gửi gắm cả tâm huyết của người đầu bếp nữa”.

Trải qua 11 năm thăng trầm, từ những buổi tiệc nhỏ lẻ, Trọng Ân đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một thương hiệu dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín , sở hữu quy trình phục vụ chuyên nghiệp hàng đầu.

Chúng tôi không chọn cách mở rộng ồ ạt mà chọn cách phát triển chiều sâu, chăm chút cho từng thực đơn, lắng nghe ý kiến góp ý và phản hồi của khách hàng để ngày càng hoàn thiện hơn. Chính sự tin tưởng của quý khách là nguồn động lực và là “nguyên liệu” quý giá giúp cho Trọng Ân có được chỗ đứng vững vàng và ngày càng vươn xa hơn trong thị trường đầy rẫy sự cạnh tranh này.

Hành trình 11 năm - Từ đam mê đến chuyên nghiệp hóa

Lý do dịch vụ nấu tiệc tại nhà Trọng Ân được khách hàng tin chọn?

Đứng trước hàng loạt các dịch vụ nấu tiệc lớn nhỏ hiện nay, Trọng Ân vẫn vinh dự giữ vững vị thế của mình nhờ vào việc sở hữu những giá trị khác biệt được xây dựng dựa trên sự tử tế và sự chuyên nghiệp.

Nguyên liệu tươi sạch

Chúng tôi luôn hiểu rằng an toàn thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của mọi gia đình. Do đó mọi quy trình nhập hàng đều được kiểm soát nghiêm ngặt, được tuyển chọn từ các nguồn cung uy tín và đảm bảo độ tươi ngon nhất. Cam kết không sử dụng thực phẩm đông lạnh quá hạn hoặc có hóa chất độc hại.

Thực đơn phong phú, đậm đà bản sắc

Với hơn 1 thập kỷ hoạt động, thực đơn của Trọng Ân được khách hàng đánh giá là sự giao thoa hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Việt Nam và xu hướng hiện đại. Từ các món khai vị kích thích vị giác đến các món chính đậm đà mang phong vị vùng miền hay các món tráng miệng thanh mát, tất cả đều được chế biến theo công thức riêng biệt.

Nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm, chu đáo

Một bữa tiệc thật sự thành công ngoài dựa vào món ăn ngon thì còn phụ thuộc cả vào phong cách phục vụ nữa. Theo đó đội ngũ nhân viên của Trọng Ân đã được đào tạo bài bản về kỹ năng chế biến, được rèn luyện về thái độ phục vụ tận tâm và chu đáo.

Từ khâu bài trí bàn tiệc sang trọng, giữ thái độ lịch sự khi phục vụ các món ăn cho đến lúc dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ khi buổi tiệc kết thúc, tất cả đều được thực hiện một cách chỉn chu để gia chủ có thời gian nói chuyện và kết nối với khách quý.

Dịch vụ chất lượng, đa dạng, đáp ứng mọi quy mô

Trong suốt 11 năm hoạt động, Trọng Ân tự hào có khả năng phục vụ đa dạng mọi loại hình sự kiện từ đơn giản đến phức tạp, bao gồm:

Tiệc gia đình: Sinh nhật, mừng thọ, đầy tháng, thôi nôi, liên hoan

Tiệc cưới hỏi: Dịch vụ nấu tiệc cưới chuyên nghiệp tại nhà với phong cách trang trí ấm cúng, tinh tế và sang trọng

Tiệc tân gia, mừng thăng chức: Những dịp trọng đại yêu cầu sự chỉn chu và sang trọng

Tiệc tất niên, họp mặt công ty: Dịch vụ chuyên nghiệp có khả năng đáp ứng cho các quy mô từ nhỏ đến lớn cho doanh nghiệp

Dù là bữa tiệc có 5 bàn hay 100 bàn, Trọng Ân cũng đều đặt tâm huyết như nhau. Bởi trước khi triển khai chúng tôi đều khảo sát địa điểm, tư vấn phương án hiệu quả để buổi tiệc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất.

Dịch vụ chất lượng, đa dạng, đáp ứng mọi quy mô

Hướng đến tương lai: Gia tăng trải nghiệm cho khách hàng

Kỷ niệm 11 năm chính là điểm khởi đầu cho những mục tiêu và dự định lớn lao hơn. Trong hành trình sắp tới, dịch vụ nấu tiệc tại nhà Trọng Ân cam kết sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cấp không gian tiệc, sáng tạo thêm nhiều món ăn đặc trưng để đem đến những làn gió mới cho bàn tiệc Việt.

Vì mỗi bữa tiệc tại nhà không phải chỉ ăn uống đơn thuần mà còn là nơi lưu giữ kỷ niệm nữa. Do vậy từng đĩa thức ăn được đưa ra từ bếp của Trọng Ân đều chứa đựng tâm huyết, sự nâng niu và trân trọng đối với những khoảnh khắc sum họp của quý khách.

Nếu như bạn cũng đang tìm kiếm một dịch vụ nấu tiệc tại nhà uy tín, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm thì đừng ngần ngại liên hệ với Trọng Ân số hotline 0906.965.909 nhé. Chúng tôi lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe và cùng bạn tạo nên thật nhiều kỷ niệm khó quên.