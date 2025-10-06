Điểm danh 6 loại bưởi đặc sản làm say lòng người Việt

Bưởi không chỉ là nguồn dinh dưỡng mà còn mang ý nghĩa là trung tâm của mâm cỗ Trung thu, tượng trưng cho sự viên mãn và đoàn viên. Hãy cùng khám phá những loại bưởi được yêu thích nhất và vai trò không thể thiếu của “bưởi cỗ” trong đêm rằm tháng Tám.

Bưởi là loại quả quen thuộc trong đời sống người Việt, không chỉ xuất hiện trong mâm ngũ quả ngày Tết, mâm cỗ đêm rằm Trung thu... mà còn là món tráng miệng hàng ngày giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe.

Bài viết giới thiệu một số loại bưởi phổ biến ở Việt Nam từ bưởi Diễn, bưởi Đoan Hùng, bưởi da xanh đến bưởi Năm Roi giúp bạn đọc dễ dàng phân biệt các giống bưởi nổi tiếng.

1. Bưởi da xanh

Bưởi da xanh có nguồn gốc từ Bến Tre (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), là một trong những loại bưởi nổi tiếng và được ưa chuộng hàng đầu cả nước, được xuất khẩu ra nhiều thị trường quốc tế.

Bưởi da xanh ruột hồng được nhiều người ưa thích.

Bưởi da xanh là một trong các loại bưởi được nhiều người ưa thích. Đặc điểm nổi bật là quả vẫn giữ màu vỏ xanh khi chín, tép có thể hồng nhẹ, vị ngọt đậm và thơm. Phần thịt bưởi màu hồng đỏ, mọng nước, thơm ngọt với vị thanh mát, tép giòn, không chua và ít hạt. Loại bưởi này được ưa chuộng nhờ chất lượng ổn định và khả năng bảo quản lâu dài, với trọng lượng từ 1,2-2 kg mỗi quả.

Giống bưởi da xanh chứa ít calo và giúp duy trì trọng lượng cơ thể. Đồng thời cung cấp đầy đủ chất xơ và protein cần thiết cho chế độ ăn uống. Hơn nữa, bưởi cũng cung cấp lượng vitamin B quan trọng.

2. Bưởi Diễn

Bưởi Diễn là một đặc sản nổi tiếng của vùng đất Diễn (nay thuộc phường Phú Diễn, Thủ đô Hà Nội) và các vùng lân cận. Quả bưởi Diễn thường nhỏ hơn các loại bưởi khác, với đường kính khoảng 15 cm và trọng lượng từ 0,8-1 kg, vỏ mỏng, khi chín có màu vàng cam đẹp mắt. Cùi bưởi mỏng, tép vàng óng, khô ráo, có hương vị ngọt đậm.

Bưởi Diễn có dáng quả tròn, vỏ mỏng, múi ráo, ngọt thanh và hương thơm quyến rũ. Càng để lâu, bưởi càng ngọt và ráo nước hơn. Bưởi diễn thường chỉ ra quả 1 lần/năm và quả chín vào dịp Tết. Quả thường được bảo quản lâu, thậm chí để sau Tết ăn mới ngon.

Ngoài vitamin C, bưởi Diễn còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin A, kali và chất chống oxy hóa, giúp tăng cường hệ miễn dịch trong mùa lạnh.

3. Bưởi Năm Roi

Bưởi Năm Roi là đặc sản trứ danh của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt ở Vĩnh Long và Hậu Giang (cũ). Tên gọi “Năm Roi” có nhiều giai thoại thú vị, gắn liền với câu chuyện về người nông dân dùng roi để bảo vệ vườn bưởi của mình.

Bưởi Năm Roi có hình dáng khá giống quả lê, vỏ mỏng, màu vàng nhạt khi chín, thường hơi sần sùi ở phần cuống. Ruột bưởi màu vàng nhạt, tép to, mọng nước, ngọt đậm và thường có rất ít hạt.

Bưởi Năm Roi hấp dẫn bởi vị ngọt thanh, đôi khi xen lẫn chút chua nhẹ đặc trưng, không quá gắt, rất dễ ăn. Giống bưởi này cũng giàu vitamin C, chất xơ, ít calo, hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Quả bưởi Năm Roi chứa hàm lượng lớn vitamin A và vitamin C, nên khi dùng để ăn tươi có thể giảm thiểu hàm lượng cholesterol trong máu.

4. Bưởi Đoan Hùng

Bưởi Đoan Hùng là đặc sản của vùng đất Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Đây là loại bưởi đặc sản đất Tổ - một sản vật quý từng được lựa chọn để tiến vua từ thời xa xưa, là niềm tự hào của người dân địa phương.

Quả bưởi Đoan Hùng nhỏ gọn, vỏ mỏng, khi chín có màu vàng rơm. Cùi bưởi mỏng, tép bưởi có màu trắng trong hoặc phớt hồng, róc múi, tôm bưởi căng mọng, ăn ngọt và thanh mát. Quả có hình tròn dẹt, vỏ vàng sáng, cùi mỏng, múi ngọt mát và thơm đặc trưng. Bưởi Đoan Hùng nổi tiếng với vị ngọt đậm đà, không chua, có mùi thơm dịu nhẹ rất đặc trưng. Đặc biệt, bưởi này có thể bảo quản được rất lâu mà vẫn giữ được hương vị thơm ngon.

Đây là giống bưởi có giá trị thương mại cao, được người dân chọn làm quà biếu dịp lễ Tết. Ngoài vitamin C, bưởi Đoan Hùng cũng giàu chất xơ, có thể hỗ trợ giảm cholesterol và ổn định đường huyết nếu ăn đều đặn.

5. Bưởi Phúc Trạch

Bưởi Phúc Trạch là đặc sản của xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những loại bưởi quý và từng được vinh danh trong các triển lãm quốc tế.

Bưởi Phúc Trạch có hình cầu tròn, bề ngang và chiều cao gần bằng nhau, cuống quả không lồi, đế quả hơi lõm, vỏ không trơn không ráp, màu sắc vỏ quả xanh vàng, màu sắc thịt quả màu hồng nhạt hoặc màu trắng trong. Không giống như nhiều giống bưởi khác, giống bưởi này không có vị đắng. Múi bưởi có vị ngọt dịu, tép mọng nước, thanh mát, hơi chua nhẹ, không đắng, có mùi thơm rất đặc trưng.

Với chỉ khoảng 30 calo trong 100 g bưởi, việc bổ sung loại bưởi này vào chế độ ăn uống hàng ngày sẽ giúp cung cấp đủ lượng dinh dưỡng cần thiết mà không lo ngại về cân nặng. Bưởi không chỉ là món ăn ngon miệng mà còn thể hiện sự cân bằng tuyệt vời giữa hàm lượng dinh dưỡng và lượng calo thấp, giúp phục vụ cho cả những người đang giảm cân.

6. Bưởi Tân Triều

Bưởi Tân Triều và các giống địa phương làng Tân Triều (Đồng Nai) được mệnh danh là “vương quốc bưởi” với nhiều giống đa dạng: bưởi đường lá cam, bưởi da xanh ruột hồng, bưởi xiêm ruột đỏ... Mỗi giống có hương vị, màu sắc riêng, góp phần tạo nên thương hiệu làng nghề trăm năm.

Bưởi Tân Triều nổi bật với vỏ mỏng và hình dáng giống quả lê. Múi bưởi có vị ngọt thanh, chua dịu, mọng nước và màu trắng vàng. Điểm chung của các giống này là giàu vitamin C, vitamin nhóm B, chất xơ và flavonoid - những chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tim mạch và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Ngoài các loại bưởi kể trên, Việt Nam còn có nhiều giống bưởi địa phương khác với những đặc điểm và hương vị riêng biệt, góp phần làm phong phú thêm nền nông nghiệp trái cây của đất nước. Mỗi loại bưởi mang một nét đặc trưng riêng, phù hợp với khẩu vị và sở thích của từng người.

Điểm chung lớn nhất của các loại bưởi nêu trên là đều giàu vitamin C, chất xơ và hợp chất chống oxy hóa những thành phần quan trọng giúp tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ tiêu hóa. Nên chọn quả còn tươi, vỏ căng, có mùi thơm tự nhiên. Ăn bưởi tươi hoặc uống nước ép ngay sau khi chế biến để tránh mất vitamin C.

Không nên ăn bưởi quá nhiều cùng lúc để tránh kích ứng dạ dày. Người đang sử dụng thuốc điều trị mạn tính (như hạ mỡ máu, chống thải ghép, một số thuốc tim mạch) cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn nhiều bưởi, do nguy cơ tương tác thuốc.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)