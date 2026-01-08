May đồng phục áo thun tại Hà Nội thì nên lựa chọn đơn vị nào?

Hà Nội là thành phố phát triển với nhiều trường học, doanh nghiệp, cửa hàng, đội nhóm... Vì thế nhu cầu may áo thun đồng phục cũng rất cao và khi nhu cầu tăng thì các đơn vị may đồng phục ra đời ngày một nhiều. Việc chọn được đơn vị may uy tín sẽ giúp khách hàng yên tâm hơn về chất lượng cũng như chi phí.

Chọn đơn vị may áo thun đồng phục tại Hà Nội cần lưu ý điều gì?

Áo thun đồng phục không chỉ tạo sự đồng nhất cho tất cả thành viên trong tập thể, giúp họ trông lịch sự, chuyên nghiệp và gọn gàng hơn. Đây còn được xem là một trong những công cụ giúp nhận diện thương hiệu rất hiệu quả. Việc lựa chọn đúng đơn vị may uy tín sẽ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Nhu cầu may áo thun đồng phục ngày càng nhiều.

Hà Nội là nơi tập trung nhiều xưởng may lớn nên việc tìm một đơn vị may áo thun đồng phục không khó. Tuy nhiên, để chọn được một đơn vị uy tín, khách hàng cần lưu ý những điều sau:

Công ty phải có nhiều năm kinh nghiệm và đã từng phục vụ nhiều khách hàng, được khách hàng đánh giá tốt.

Đơn vị có xưởng may trực tiếp, không qua trung gian nhằm đảm bảo tiến độ giao hàng và giá cả.

Một đơn vị uy tín phải có công nghệ, kỹ thuật in, thêu hiện đại và cam kết được chất lượng hình ảnh cũng như độ bền sản phẩm.

Báo giá minh bạch, rõ ràng. Cam kết không phát sinh chi phí. Khách hàng có thể so sánh giá giữa 2 - 3 đơn vị để có lựa chọn hợp lý.

Có mẫu thiết kế và mẫu may để khách hàng kiểm duyệt trước khi sản xuất nhằm có thể chỉnh sửa theo ý muốn.

Nên chọn đơn vị có chính sách đổi/trả nếu lỗi do sản xuất, có hỗ trợ điều chỉnh và may bổ sung...

Cati - Công ty may đồng phục áo thun chất lượng tại Hà Nội

Trong số các đơn vị may đồng phục hiện nay, Cati được nhiều khách hàng đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn. Vậy điều gì làm nên tên tuổi cho Cati?

Kinh nghiệm lâu năm, đội ngũ nhân viên lành nghề

Là đơn vị chuyên may áo thun đồng phục tại Hà Nội có hơn 10 năm kinh nghiệm, Cati đã phục vụ hàng nghìn khách hàng thuộc nhiều đối tượng lớn, nhỏ khác nhau. Xưởng hiện sở hữu đội ngũ thợ may lành nghề, sẵn sàng thiết kế và đáp ứng nhu cầu in ấn gấp rút của khách hàng mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Các nhân viên tư vấn sẽ giúp khách hàng chọn chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, kỹ thuật in/thêu phù hợp và những giải pháp giúp khách hàng có được mẫu áo đẹp nhất, tiết kiệm nhất.

Cati đã có hơn 10 năm đồng hành cùng khách hàng.

Thiết kế mẫu mã theo yêu cầu miễn phí

Cati có đội ngũ thiết kế riêng hỗ trợ thiết kế mẫu áo đúng với ý tưởng của khách hàng. Cam kết cung cấp các mẫu áo thun đồng phục đẹp mắt nhất, mới lạ nhất giúp làm nổi bật thương hiệu của khách hàng. Khâu này, Cati tư vấn miễn phí đến khi quý khách hàng chọn được mẫu áo ưng ý.

Chất lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu

Không chỉ đẹp, Cati còn chú trọng lựa chọn chất liệu vải phù hợp với đặc điểm khí hậu và mục đích sử dụng như: Cotton 100% mềm mịn, thoáng mát, cotton pha bền đẹp, ít nhăn, vải thun co giãn... có khả năng thấm hút mồ hôi tốt, đảm bảo sự thoải mái khi mặc.

Ngoài ra, xưởng sử dụng công nghệ in ấn hiện đại cho hình ảnh đều màu và sắc nét. Đường may chắc chắn, bo cổ, tay áo bền, hạn chế bị giãn hay phai màu sau nhiều lần giặt. Nhờ vậy đồng phục Cati luôn giữ được tính thẩm mỹ và độ bền lâu dài.

Giá thành cạnh tranh, hợp lý

Cati là xưởng may trực tiếp với hệ thống dây chuyền hiện đại, không qua bên thứ ba. Vì thế không những đảm bảo tiến độ giao hàng nhanh chóng mà còn đảm bảo giá thành cạnh tranh. Điều này mang đến cho khách hàng giá trị tốt nhất mà vẫn tiết kiệm được chi phí, nhất là đối với những đơn hàng lớn.

Quy trình đặt may áo thun đồng phục Hà Nội tại Cati

Hiện tại, Cati cung cấp đa dạng mẫu áo thun đồng phục như áo thun đồng phục có cổ, áo đồng phục polo, áo thun đồng phục cổ tròn với nhiều kiểu dáng, màu sắc, mẫu mã khác nhau phù hợp với mọi đối tượng khách hàng.

Cati hiện có nhiều mẫu áo thun cho khách hàng lựa chọn.

Quý khách hàng khi đến với Cati sẽ được tư vấn cụ thể từ khâu chọn vải, hình mẫu thiết kế... đến khâu chốt hàng, giao hàng. Dưới đây là quy trình cụ thể:

Bước 1: Khách hàng có nhu cầu may áo thun đồng phục, liên hệ với Cati qua số hotline hoặc nhắn tin zalo.

Bước 2: Nhân viên công ty tiếp nhận thông tin và sẽ tư vấn chọn chất liệu vải, kiểu áo, kỹ thuật in/thêu và báo giá cho khách hàng.

Bước 3: Khách hàng đồng ý, Cati tiến hành thiết kế mẫu và gửi hình ảnh cho khách hàng xem xét, điều chỉnh (nếu có).

Bước 4: Tiến hành may hàng theo mẫu đã được phê duyệt.

Bước 5: Sau khi hoàn thiện, Cati kiểm tra lại chất lượng và giao hàng cho khách hàng.

Bước 6: Khách hàng nhận áo và thanh toán.

Với định hướng phát triển bền vững, Cati không chỉ là xưởng may mà còn là đối tác đồng hành cùng quý khách hàng trong việc xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp qua đồng phục. Nếu khách hàng đang có nhu cầu may áo thun đồng phục hay đồng phục công sở, hãy yên tâm đến với Cati - nơi sẽ cho khách hàng trải nghiệm hài lòng về chất lượng, dịch vụ và giá cả.

Thông tin liên hệ:

Công ty CP sản xuất thương mại Cati Việt Nam