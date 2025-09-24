Điểm nghẽn thủ tục hành chính đất đai nhìn từ phường Xuân Hòa

Thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai là lĩnh vực tác động trực tiếp đến quyền lợi và đời sống của người dân. Tuy nhiên, dù công cuộc cải cách đã được đẩy mạnh, tình trạng hồ sơ đất đai tồn đọng, chậm giải quyết vẫn diễn ra tại nhiều địa phương, gây ra không ít bức xúc cho người dân khi họ phải đi lại nhiều lần.

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa tiếp nhận hàng chục hồ sơ liên quan đến TTHC về đất đai

Mỗi ngày, Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường Xuân Hòa tiếp nhận hàng chục hồ sơ, từ cấp mới, chuyển nhượng đến thừa kế, chuyển mục đích sử dụng. Đến thời điểm hiện tại, phường Xuân Hòa có khoảng 50 hồ sơ đất đai tồn đọng, trong đó hơn 10 hồ sơ đã trễ hạn từ 15 đến 30 ngày.

Ông Đinh Quang Vượng, phường Xuân Hòa, bày tỏ nỗi bức xúc: "Mảnh đất này của tôi từ năm 1976. Tôi đã đi làm nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa được giải quyết. Tôi phải đi lại quá nhiều lần. Tôi hy vọng chính quyền sẽ sớm giải quyết bộ hồ sơ đất đai này cho tôi".

Theo ông Trần Đức Mạnh, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Xuân Hòa, sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, khối lượng công việc liên quan đến đất đai đã tăng đột biến. Phường đã tiếp nhận gần 400 hồ sơ chỉ từ ngày 1/7 đến nay. Mặc dù đã giải quyết được một nửa, nhưng số lượng hồ sơ tồn đọng vẫn rất lớn, đặc biệt là các hồ sơ cấp lần đầu.

Ông Trần Đức Mạnh, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Xuân Hòa giải thích cho ông Đinh Quang Vượng về quy trình TTHC về đất đai

Ông Mạnh chỉ ra những khó khăn chủ yếu như: Thiếu hụt nguồn lực và kinh nghiệm. Sau khi sáp nhập, khối lượng công việc lớn hơn hẳn. Nhiều cán bộ phải đảm nhiệm nhiều mảng, vừa giải quyết TTHC, vừa tiếp công dân, giải quyết đơn thư, lại vừa phải học hỏi, làm quen với những công việc mới như in bìa sổ đỏ. Bên cạnh đó, việc xử lý hồ sơ còn lúng túng, khó phân định trách nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận. Nhiều hồ sơ bị “treo” trên hệ thống do sự thiếu liên thông giữa các cơ quan, đặc biệt là giữa UBND phường và cơ quan thuế; cơ sở dữ liệu đất đai còn thiếu tính liên thông.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến chưa đồng bộ khiến cán bộ phải xử lý theo cách “nửa thủ công, nửa điện tử”. Cụ thể, ông Mạnh chia sẻ: "Khi chính quyền địa phương chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế, hệ thống lại không liên thông, dẫn đến hồ sơ bị treo, bị báo chậm muộn. Có những hồ sơ đã trả cho công dân rồi nhưng hệ thống vẫn bị treo và phải liên hệ với đơn vị quản lý để kết thúc. Điều này gây phiền hà cho anh em cán bộ".

Theo quy định mới, cán bộ chuyên trách về đất đai phải trực tiếp đi xác minh thay vì có sự hỗ trợ của hội đồng cấp xã như trước đây

Ông Phạm Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết mặc dù phường đã nỗ lực đầu tư cơ sở vật chất và con người cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, nhưng vẫn còn một số bất cập. Việc hệ thống phần mềm của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là các ban, ngành, chưa đảm bảo tính liên thông. Ví dụ về việc chuyển hồ sơ sang thuế: "Chúng tôi chuyển 10 hồ sơ, nhưng bên thuế trả lời không nhận được đủ.

Ngoài ra, một vấn đề khác gây bức xúc cho người dân là quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Bình cho biết: "Người dân đã đóng thuế đầy đủ để chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Tuy nhiên, khi họ đến Văn phòng Đăng ký đất đai để tách thửa, chúng tôi lại nhận được phản hồi là diện tích không đủ điều kiện. Hậu quả là người dân không đạt được mục đích chuyển đổi, chúng tôi phải hoàn trả lại tiền thuế, gây nên sự bức xúc và không hài lòng".

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Thái Hòa trực tiếp xác minh tại gia đình có hồ sơ về TTHC về đất đai

Những vướng mắc khác còn đến từ việc xử lý hồ sơ không giấy tờ, một loại hồ sơ phức tạp mà hiện nay người dân nộp rất nhiều. Ông Trần Đức Mạnh cho biết: "Theo quy định mới, cán bộ chuyên trách phải trực tiếp đi xác minh thay vì có sự hỗ trợ của hội đồng cấp xã như trước đây. Điều này vừa tăng áp lực, vừa khiến thời gian xử lý bị kéo dài".

Cả cán bộ và người dân đều mong muốn có những giải pháp tháo gỡ. Anh Trần Duy Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Thái Hòa, tỉnh Phú Thọ, đề xuất: “Chúng tôi mong muốn tăng cường nhân lực để phòng thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng thời cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai để quá trình thực hiện được thuận lợi hơn”.

Thực tế cho thấy, những “điểm nghẽn” này không chỉ do một cá nhân hay một cơ quan, mà là một vấn đề mang tính hệ thống. Để tháo gỡ, cần có một quy trình “3 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ thời gian. Việc chuẩn hóa hồ sơ ngay từ đầu và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng khâu là vô cùng cần thiết.

Đồng thời, đẩy mạnh số hóa và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan là yêu cầu cấp bách để rút ngắn thời gian xử lý, mang lại sự hài lòng cho người dân. Một khi quy trình được tinh gọn và đồng bộ, những bức xúc như của ông Vượng sẽ dần được giải tỏa.

Ngọc Thắng