Điểm sáng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường luôn quan tâm đầu tư các trang thiết bị và ứng dụng phần mềm hữu ích, từng bước đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, quản lý và khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường tiếp nhận đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip.

Trung tâm đã đầu tư hệ thống His gồm 9 module: Hệ thống ngoại trú, nội trú, viện phí và bảo hiểm, cận lâm sàng, dược, báo cáo và tra cứu, danh mục, quản trị hệ thống... cho phép người dùng có thể thao tác online và quản lý công tác khám chữa bệnh và thanh quyết toán BHYT thuận tiện. Tại Trung tâm cũng như 100% trạm y tế xã, phường trên địa bàn đã tạo lập thành công tài khoản trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và tiếp nhận việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân (CCCD) gắn chip trên hệ thống phần mềm App VNeID, App VssID.

Bên cạnh đó, Trung tâm triển khai đăng ký khám chữa bệnh từ xa VNCare và qua điện thoại... 9 tháng 2025, Trung tâm có hơn 59.800 lượt khám chữa bệnh được quét mã BHYT bằng CCCD gắn chíp; gần 6.500 lượt người đăng ký khám chữa bệnh từ xa; 167 lượt người đăng ký khám chữa bệnh bằng VssID...

Nếu như trước đây, người dân đến khám chữa bệnh phải xếp sổ tại quầy tiếp đón và chờ đợi tới lượt thì từ năm 2024, Trung tâm đã trang bị kiosk tự phục vụ, giúp bệnh nhân có thể tự rút số thứ tự khám và tra cứu thông tin, lịch sử khám chữa bệnh của mình. Từ đó, người dân chủ động được thời gian và tiến trình thăm khám bệnh. Đặc biệt, phần mềm khám chữa bệnh từ xa Vtelehealth được triển khai giúp người dân đến khám chữa bệnh có nhiều lựa chọn thuận tiện và đảm bảo chính xác, kịp thời.

Trung tâm cũng đẩy mạnh thực hiện bệnh án điện tử (BAĐT), đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Bộ Y tế. Đặc biệt, Trung tâm đã được Bộ Y tế thẩm định BAĐT và chính thức được công bố là đơn vị ứng dụng triển khai BAĐT trên cổng thông tin của Bộ và Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tỷ lệ bệnh nhân điều trị nội trú tăng từ 10 - 20%/năm; tỷ lệ bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh ra viện đạt hơn 90%; tỷ lệ thực hiện kỹ thuật vượt tuyến đạt cao, top 3 trung tâm y tế khu vực của tỉnh.

Nhân viên Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường hỗ trợ người dân đăng ký khám bệnh qua hệ thống tự động.

Thầy thuốc Ưu tú Lâm Văn Sáu - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Tường cho biết: Thực hiện BAĐT, bác sĩ chỉ mất thời gian rất ngắn để truy cập bệnh án người bệnh, qua đó nắm bắt đầy đủ thông tin và đưa ra y lệnh điều trị kịp thời, dành nhiều thời gian để thăm khám, tư vấn kỹ. Trong công tác điều trị nội trú, qua BAĐT giúp quá trình tìm thông tin của người bệnh thuận lợi, chính xác và nhanh chóng. Các phần mềm ứng dụng hỗ trợ tích cực hoạt động chuyên môn, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình khám và điều trị cho người bệnh và thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt qua quét mã QRcode. Cùng với đó, Trung tâm thực hiện liên thông toàn bộ 100% giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng tử từ phần mềm His lên cổng giám định bảo hiểm.

Trung tâm trang bị máy móc, thiết bị hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh và thanh toán viện phí.

Để tiếp tục thực hiện chuyển đổi số hiệu quả hơn nữa, Trung tâm đang tiếp tục rà soát, cập nhật các loại danh mục dịch vụ: Khoa, phòng, nhân viên, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật thủ thuật; cập nhật danh mục thuốc, vật tư y tế, kho, tủ trực. Tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng CNTT để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi số trong công khám chữa bệnh để người dân biết và sử dụng tiện ích, hiệu quả.

Triển khai BAĐT toàn diện, tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh không giấy tờ. Hoàn thiện việc kết nối phần mềm, như kết nối liên thông hệ thống máy xét nghiệm đang sử dụng VNPT-LIS với hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS; kết nối liên thông hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh VNPT RIS/PACS với hệ thống khám chữa bệnh VNPT-HIS.... Tạo điều kiện cho các nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực y tế; tuyên truyền, vận động người bệnh và gia đình sử dụng CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID, VssID trong khám chữa bệnh.

Xuân Hùng