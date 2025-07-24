Điểm tựa của cựu thanh niên xung phong

Phát huy truyền thống tốt đẹp, những năm qua, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) Phú Thọ đã đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội, chăm lo đời sống mọi mặt cho hội viên, thực hiện tốt các hoạt động hướng về nguồn cội... đúng với phương châm “ở đâu có hội viên cựu TNXP, ở đó có tổ chức hội”. Nơi đây còn là cầu nối, giúp các thế hệ cựu TNXP tiếp tục phát huy tinh thần xung phong, tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho hội viên Hội Cựu TNXP tiêu biểu.

Hội Cựu TNXP Phú Thọ hiện có hơn 8.000 hội viên, sinh hoạt ở 65 hội cơ sở. Những năm qua, Hội đã góp phần tích cực bảo vệ lợi ích chính đáng của cựu TNXP trên địa bàn, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Các cấp hội chủ động, tích cực phối hợp hướng dẫn lập hồ sơ, xác minh, thẩm định và đề nghị các ngành chức năng, giải quyết chế độ, chính sách cho các cựu TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 6 tháng đầu năm, Hội đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương TNXP vẻ vang”; đối với các cựu TNXP không có giấy tờ gốc, các cấp Hội phối hợp với các cơ quan chức năng đối chiếu hồ sơ, căn cứ danh sách của Hội đồng chính sách địa phương xác nhận hơn 5.000 giấy chứng nhận TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong các thời kỳ kháng chiến.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng TNXP, nhiều hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” được tổ chức có ý nghĩa thiết thực, Hội tiếp nhận và trao tặng hơn 800 suất quà trị giá gần 400 triệu đồng cho các hội viên, tổ chức mừng thọ cho hơn 600 hội viên, phối hợp với các đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho hơn 1.100 hội viên. Các cấp Hội tổ chức cho hội viên về thăm chiến trường xưa, thăm quan di tích lịch sử tượng đài TNXP - nơi thành lập đội TNXP đầu tiên của Việt Nam; viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên...

Ông Đặng Văn Nhung (bên trái), hội viên Hội Cựu TNXP xã Hiền Quan phát triển kinh tế từ mô hình tổng hợp, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình và giúp đỡ các hội viên khác phát triển kinh tế.

Ông Hoàng Hữu Nghị- Chủ tịch Hội Cựu TNXP Phú Thọ chia sẻ: Với tinh thần “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các hội viên cựu TNXP Phú Thọ luôn phát huy tốt phẩm chất TNXP, phấn đấu học tập, rèn luyện, công tác đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng TNXP.

Bên cạnh đó, phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội” được triển khai với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tạo điều kiện cho những cựu TNXP năng động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc vật nuôi, cây trồng; phát triển sản xuất, kinh tế hàng hóa, dịch vụ, làm giàu cho bản thân và gia đình; đồng thời có điều kiện giúp đỡ đồng đội phát triển kinh tế. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, dám nghĩ, dám làm, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình như các hội viên: Trần Ngọc Tuệ ở xã Phú Mỹ; Trần Đức Bảo ở xã Bằng Luân; Trình Văn Thiện ở xã Hiền Lương; Vũ Ngọc Doãn ở phường Thanh Miếu; Phạm Thị Hòa ở xã Hoàng Cương...

Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở hội còn duy trì quỹ “Nghĩa tình đồng đội” giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Một số cơ sở hội đã triển khai nuôi lợn nhựa, lợn đất tiết kiệm để nâng chân quỹ, giúp đỡ hội viên có vốn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Những hoạt động ý nghĩa, hiệu quả “Vì nghĩa tình đồng đội” của các tổ chức hội và hội viên động viên tinh thần của những cựu TNXP, để họ phát huy tinh thần “Tuổi trẻ xông pha, về già mẫu mực”, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất đóng góp xây dựng quê hương.

Phương Thanh