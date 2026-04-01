“Điểm tựa” của người lao động

Thị trường vật liệu xây dựng những năm gần đây có nhiều biến động; để duy trì việc làm, ổn định thu nhập và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là thách thức không nhỏ đối với các doanh nghiệp sản xuất. Trước thực tế đó, Công ty CP Tasa Group (Khu công nghiệp Thuỵ Vân) đã nỗ lực vượt khó trong sản xuất, kinh doanh, cùng với tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò là “điểm tựa” vững chắc, đồng hành, chăm lo toàn diện cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Thông qua các hoạt động của tổ chức Công đoàn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động.

- Công nhân Công ty CP Tasa Group thi gói bánh chưng.

Là doanh nghiệp sản xuất gạch ốp lát với quy mô lớn, Tasa Group hiện có hơn 1.100 lao động. Đặc thù sản xuất công nghiệp theo dây chuyền, vận hành liên tục 3 ca, với cường độ lao động cao, đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ chú trọng hiệu quả sản xuất mà còn phải quan tâm đúng mức đến đời sống, tâm tư của người lao động. Trong điều kiện đó, tổ chức Công đoàn đã phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với ban lãnh đạo, góp phần tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình làm việc.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác phối hợp tổ chức đối thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các hội nghị đối thoại được tổ chức công khai, dân chủ, tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Điều kiện làm việc, chế độ chính sách, tiền lương, thu nhập. Nhiều ý kiến, kiến nghị của người lao động được tiếp thu, giải trình thỏa đáng trên tinh thần xây dựng. Qua đó không chỉ giải quyết kịp thời các vướng mắc mà còn củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong doanh nghiệp.

Cùng với đó, Công đoàn đã chủ động tham gia thương lượng, đề xuất nhiều chính sách có lợi cho người lao động. Năm 2025, trên cơ sở tình hình sản xuất, kinh doanh và năng lực tài chính của doanh nghiệp, Công đoàn phối hợp với ban lãnh đạo điều chỉnh tăng 2 bậc lương cho toàn thể người lao động; xây dựng tiêu chí đánh giá công việc rõ ràng; triển khai chính sách thưởng từ 1,3 đến 3,6 tháng lương tùy theo vị trí và hiệu quả công việc. Các chính sách này được thực hiện công khai, minh bạch, có sự giám sát của Công đoàn, góp phần nâng cao thu nhập, tạo động lực làm việc và giữ chân người lao động.

Đồng chí Tạ Thị Minh Thu - Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng tới phát triển bền vững, tổ chức Công đoàn còn đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần của đoàn viên, người lao động. Các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời trường hợp ốm đau, tai nạn lao động, hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Dịp lễ, Tết, Tháng Công nhân, con em người lao động đều nhận được sự quan tâm thiết thực từ tổ chức Công đoàn với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Những hoạt động này góp phần tạo sự gắn kết, sẻ chia trong tập thể, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành động lực thúc đẩy năng suất, chất lượng lao động. Năm 2025, toàn công ty có 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi hơn 2,6 tỷ đồng. Các sáng kiến tập trung vào cải tiến dây chuyền sản xuất, tiết kiệm nguyên vật liệu, nâng cao hiệu quả sản xuất. Công đoàn đã kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, qua đó lan tỏa tinh thần sáng tạo, đổi mới trong đơn vị.

Thực tế cho thấy, sự đồng hành chặt chẽ giữa Công đoàn và ban lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố then chốt tạo nên môi trường làm việc ổn định, hài hòa. Ở Tasa Group, mối quan hệ này ngày càng được củng cố thông qua sự phối hợp trong xây dựng chính sách, tổ chức phong trào và chăm lo đời sống người lao động. Công đoàn không chỉ là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi mà còn là lực lượng góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty CP Tasa Group xác định tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm lo cho người lao động, đặc biệt là cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bảo đảm môi trường lao động an toàn, sạch sẽ. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi tay nghề phù hợp với đặc thù sản xuất 3 ca; tăng cường ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp.

Việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi và tạo động lực cho người lao động không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Với những kết quả đã đạt được, Công đoàn Công ty CP Tasa Group đang từng bước khẳng định vai trò là “điểm tựa” tin cậy của người lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững, đóng góp tích cực đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Nhung